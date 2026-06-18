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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترحيب كبير من ترامب بالرئيس السيسي في قمة السبع.. سمير فرج يكشف كواليس العلاقات المصرية الأمريكية

الرئيس السيسي في قمة السبع
الرئيس السيسي في قمة السبع
رحمة سمير

اللواء الدكتور سمير فرج خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، أكد أن المرحلة الحالية تشهد تحركات دولية وإقليمية مكثفة في ظل اجتماعات مجموعة السبع، وما صاحبها من لقاءات رفيعة المستوى بين قادة العالم، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في توقيت شديد الحساسية على الساحة الدولية.

وأوضح فرج أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع بفرنسا تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن وجود مصر ضمن الدول المدعوة يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها المحوري في قضايا المنطقة.

وأضاف أن القمة شهدت مناقشات مهمة حول عدد من الملفات أبرزها الأزمات الإقليمية، والتوترات في الشرق الأوسط، إضافة إلى قضايا الأمن الدولي والاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن هذه الملفات تتطلب تنسيقًا واسعًا بين القوى الكبرى والدول المؤثرة.

وأشار إلى أن اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي، وعلى رأسها لقاؤه مع الرئيس الأمريكي، حملت رسائل مهمة حول دعم مسار السلام في المنطقة، والتأكيد على ضرورة خفض التصعيد والعمل على حلول سياسية للأزمات القائمة.

ولفت إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الإقليمي، من خلال تحركات دبلوماسية نشطة واتصالات مستمرة مع مختلف الأطراف الدولية، مؤكدًا أن هذا الدور أصبح أكثر وضوحًا خلال المرحلة الحالية.

واختتم اللواء سمير فرج حديثه بالتأكيد على أن المشهد الدولي يشهد تحولات متسارعة، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التفاهمات الدولية بشأن عدد من الملفات الساخنة في المنطقة.

الرئيس الأمريكي ترامب السيسي الرئيس السيسي العلاقات المصرية الأمريكية

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