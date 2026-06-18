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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

غلاب: مشاركة الرئيس السيسي في قمة الـ G7 تفويض دولي لمصر كقاطرة للاستقرار في المنطقة

عمرو غلاب
عمرو غلاب
محمد الشعراوي

أكد عمرو غلاب، الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، أن المشاركة رفيعة المستوى للرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع (G7) بمدينة إيفيان الفرنسية، لم تكن مجرد حضور دبلوماسي، بل جاءت تعبيراً حقيقياً عن الثقل الاستراتيجي لمصر، واعترافاً دولياً بمكانتها كصمام أمان ومنطلق أساسي لصناعة السلام وتفويص دولي لها كقاطرة للاستقرار في المنطقة.


وأشار "غلاب" في تصريحات له اليوم، إلى أن حرص قادة القوى العظمى -وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي ماكرون وقادة أوروبا وكندا- على التنسيق المباشر مع الرئيس السيسي، يعكس قناعة دولية راسخة بأن "المقاربة المصرية" ورؤية القاهرة السياسية هي المفتاح الوحيد والآمن لتفكيك الأزمات المعقدة في المنطقة.

القمة الاستراتيجية التاريخية

ووصف الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية بالمنيا، اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بـ "القمة الاستراتيجية التاريخية"، مشيداً بالإدارة الحازمة والذكية من الرئيس السيسي لملف المياه وطرحه أمام القيادة الأمريكية كقضية أمن قومي وجودية لا تقبل المساومة وخط أحمر، وهو ما تُرجم في تفهم كامل وتعهد أمريكي بوضع هذا الملف كأولوية قصوى للوصول إلى تسوية عادلة.

محاولات ضم الأراضي الفلسطينية

كما ثمّن عمرو غلاب الكلمة التاريخية للرئيس السيسي خلال جلسة "الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار"، مؤكداً أن الرئيس وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من خلال محاور حاسمة، أبرزها الموقف القاطع ضد محاولات ضم الأراضي الفلسطينية أو توسيع ما يسمى "الخط الأصفر" في قطاع غزة، والرفض المطلق لضم الضفة الغربية، مع التمسك بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع غلاب، كذلك تضمنت الكلمة محور هام وهو التأكيد على العمق العربي والرسائل القوية بالتضامن الكامل مع الأشقاء في الخليج، باعتبار أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، إلى جانب وضع محددات صارمة لحماية الممرات الملاحية وحرية التجارة العالمية.

عمرو غلاب حزب الجبهة الوطنية قمة مجموعة السبع مجموعة السبع الرئيس السيسي

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