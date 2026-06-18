قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع ألفين سلامة.. نهاية ساخنة لمداخلة أحمد الطيب مع بسمة وهبة بسبب مصطفى شوبير
أبرز المعلومات عن الحكم الاماراتي عمر العلي لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
نتنياهو: إيران لن تمتلك أسلحة نووية.. وباقون في لبنان
رئاسة الجمهورية : مصر ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران
الإماراتي عمر آل علي حكما لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم
مسئول إسرائيلي يكشف حيلة نتنياهو للضغط على ترامب وإجهاض الاتفاق مع إيران
أمين عام الناتو: نحتاج إلى قاعدة صناعية قوية لحماية الدول الأعضاء
الحبس سنة مع الإيقاف لشاب بتهمة ابتزاز قريبة له بصور مفبركة بالذكاء الاصطناعي في دمنهور
استدرجه لمكان مهجور.. جنايات دمنهور تقضي بالسجن المؤبد للمتهم بالتعدي على طفل
للطلاب وأولياء الأمور.. عقار خطير يتسلل إلى الثانوية العامة تحت شعار زيادة التركيز
بعد مقـ تل طـ فل على يد شرطي.. احتجاجات عنيفة تجتاح ولاية ميسيسيبي الأمريكية
المقاتل الرافض للاستسلام.. إمام عاشور من السقوط للهاوية للتألق في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

100 جنيه رسم موحد لمغادرة مصر.. البرلمان يحسم تعديلات جديدة على رسوم التنمية والأسمنت

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

يستعد مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بعد موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عليه.

 رسم مغادرة أراضي الجمهورية

وتتضمن التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، بدلاً من النظام الحالي الذي يفرض رسوماً مختلفة على بعض الفئات وفقاً لوجهة السفر، مع استمرار استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.

ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة، يأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة المالية والضريبية، وتبسيط إجراءات تحصيل الرسوم، والتغلب على المشكلات العملية التي كشفت عنها التجربة التطبيقية خلال السنوات الماضية.

قيمة رسم المغادرة بالنسبة لبعض السائحين

وأشار التقرير إلى أن التفاوت في قيمة رسم المغادرة بالنسبة لبعض السائحين المتجهين إلى محافظات معينة تسبب في أعباء إدارية ومشكلات لقطاع السياحة، نتيجة الحاجة إلى التحقق من وجهة السائح قبل احتساب الرسم المستحق، وهو ما دفع الحكومة إلى اقتراح توحيد قيمة الرسم على جميع المغادرين.

كما تتضمن التعديلات إعادة صياغة الرسم المفروض على قطاع الأسمنت، حيث يتم استبدال البند الخاص بـ«رخص استغلال المحاجر» ليصبح الرسم مفروضاً على «منتج الأسمنت بكافة أنواعه»، بقيمة 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

وتستهدف الحكومة من هذا التعديل إنهاء الخلافات التي نشأت حول وعاء احتساب الرسم، خاصة ما يتعلق بكميات الطفلة المستخدمة في صناعة الأسمنت، وتحديد المواد الخاضعة للرسم، فضلاً عن النزاعات المرتبطة برخص استغلال المحاجر.

وبحسب المشروع، تلتزم مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق مباشرة إلى مصلحة الضرائب المصرية عن إجمالي إنتاجها من الأسمنت، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز كفاءتها.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون يحقق التوازن بين دعم موارد الخزانة العامة للدولة وتعزيز كفاءة التحصيل من ناحية، والحفاظ على استقرار الأنشطة الاقتصادية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة من ناحية أخرى.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشات موسعة حول مشروع القانون، قبل التصويت النهائي عليه تمهيداً لإصداره والعمل بأحكامه عقب نشره في الجريدة الرسمية.

رسم التنمية رسوم مغادرة البلاد البرلمان مجلس النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21

القرآن الكريم

كنز عظيم في آيتين .. داوم على قراءتهما كل ليلة

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة

فقه الهجرة إلى الله.. موضوع خطبة الجمعة غدا بمساجد الأوقاف

الموت

هل يرى الإنسان عند الاحتضار أقاربه من الأموات؟ .. اعرف الحقيقة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 16 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

المزيد