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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسائل الرئيس السيسي بقمة السبع أكدت ثوابت مصر في ترسيخ الاستقرار الإقليمي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أكد النائب الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الافريقي بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى (G7) حملت العديد من الرسائل السياسية والاستراتيجية المهمة التي تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتؤكد دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار وترسيخ أسس السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الجبلي، في تصريح صحفي له اليوم. إن اللقاءات المكثفة التي عقدها الرئيس السيسي على هامش القمة مع عدد من قادة ومسؤولي الدول والمؤسسات الدولية عكست حجم التقدير الدولي للدور المصري، وقدرة القاهرة على المساهمة الفاعلة في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة.

وأشار رئيس افريقية البرلمان، إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيب مصر بالتوصل إلى اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران يعكس حرص الدولة المصرية على دعم كل الجهود الرامية إلى خفض التوترات وتسوية النزاعات بالطرق السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ويحافظ على مصالح شعوب المنطقة.

وأضاف شريف الجبلي أن، من أبرز الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيده أن أمن الدول العربية والخليجية يمثل جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري، وهو موقف ثابت يعكس التزام مصر الكامل بدعم أشقائها والحفاظ على استقرار المنطقة في مواجهة أي تهديدات أو اعتداءات.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الافريقي بالبرلمان. أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد كذلك على ضرورة عدم تراجع أولوية القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية، والعمل على تنفيذ المراحل المتبقية من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد النائب. أن الرسائل التي وجهها الرئيس خلال القمة جسدت رؤية مصر القائمة على احترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بقواعد القانون الدولي، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

واختتم الدكتور شريف الجبلي تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الدور المصري، وتؤكد أن القاهرة أصبحت شريكًا رئيسيًا في صياغة الرؤى والحلول المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى G7 المؤسسات الدولية الأزمات الإقليمية والدولية إيران

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