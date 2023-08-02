فاكهة شهيرة تعالج الأورام السرطانية وتمنع التجاعيد

الجوافة من الفواكه الاستوائية مثل الموز والمانجو والأناناس والبابايا والأفوكادو وجميعها من الفواكه الصيفية وتعتبر المكسيك موطنها الأصلي.

وتتكون الجوافة من قشرة خضراء مائلة للاصفرار قليلاً ولبها ذات اللون الأبيض، وتعتبر واحدة من ألذ الفواكه التي تتميز بشكلها المستدير ورائحتها المميزة ، كما تحتوي الجوافة علي مجموعة متنوعة من الفوائد الذي يحتاجها جسم الإنسان.

ونتعرف على فوائد الجوافة وفقا لموقع times of India .

فوائد الجوافة

- تعالج الجوافة فقر الدم ونقص الهيموجلوبين

لأنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد ، ويمكنك معرفة الفاكهة التي تحتوي على الحديد من خلال تغير لونها إلي اللون الأسود عند تقطيعها وتعرضها للهواء بضع دقائق.

- منع نمو الأورام السرطانية

لاحتواءها علي كمية وفيرة من مضادات الأكسدة و الليكوبين وفيتامين سي ، وهذه العناصر الغذائية الهامة تساهم في منع نمو الأورام السرطانية ووقف انتشارها داخل الجسم والقضاء عليها.

- تحسين البشرة ومنع ظهور التجاعيد

تحتوي الجوافة علي كمية كبيرة من فيتامين سي ، والذي يعمل علي إنتاج الكولاجين في الجسم ، والكولاجين يعمل علي تجديد خلايا البشرة والحد من ظهور علامات تقدم السن الناتج عنها التجاعيد.

- تنظيم الكولسترول في الدم

تتميز الجوافة بأنها تحتوي علي نسبة عالية من الألياف التي تحارب ارتفاع الكولسترول في الدم، فتناول حبه من ثمرة الجوافة يومياً سيساعدك لتقليل نسبة الكولسترول، إذا كنت تعاني من إرتفاعه.

- الحفاظ علي صحة القلب

تحتوي الجوافة علي عناصر هامة ومنها عنصر البوتاسيوم الذي يعمل علي تنظيم نسبة ضغط الدم والذي يعمل ايضاً علي صحة القلب وتقوية عضلته ، والحد من التعرض للأمراض والأزمات القلبية.



- تحتوي الجوافة على نسب كبيرة من الفيتامينات، والعناصر الغذائية المهمة للجسم، وتحتوي الحبة الواحدة من الجوافة بوزن 55 جرام على الأتي :

السعرات الحرارية في الجوافة: 37.4 سعرة حرارية

البروتينات: 1.4 جم.

الدهون: 0.52 جم.

الكربوهيدرات:7.88 جم.

الألياف: 2.97 جم.

الماء: 44.44 جم.

فيتامين C

فيتامين A

فيتامين E

ومجموعة من المعادن مثل الكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم، والزنك.