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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية الأزمة.. الكرملين يعلن انتصار روسيا على العقوبات

روسيا
روسيا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا تغلبت أخيرًا على التباطؤ الاقتصادي الناجم عن العقوبات الغربية ويمكنها الآن اتخاذ خطوات لتطوير اقتصادها بسرعة.

وفي حديثه في منتدى للشباب في منطقة موسكو، قال بيسكوف إنه “وفقًا لجميع التوقعات، كان من المفترض أن تكون روسيا سقطت في الهاوية الاقتصادية والاجتماعية بعد فرض العقوبات. لكن ذلك لم يحدث”.

وقال للمشاركين في المنتدى: “لقد خرجنا من الأزمة، وآفاق التطور السريع لدينا جيدة وفقًا لمعايير اليوم. هذا وضع فريد. ستدرس كيف كان ذلك ممكنًا، وحيث وجد بلدنا وشعبنا هذه القوة”.

وفقًا لبيسكوف، من بين العوامل العديدة التي مكّنت روسيا من تحمل ضغوط العقوبات الواسعة النطاق الوطنية والشعور بالانتماء بين الناس.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي، فرضت الدول الغربية عدة جولات من العقوبات ضد موسكو، مستهدفة قطاعها المصرفي والديون الحكومية والطاقة وغيرها من الصناعات.

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وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا من المتوقع أن ينمو بأكثر من 2٪ هذا العام، وأن النمو سيغطي بالكامل التدهور الاقتصادي الذي شهدته البلاد في عام 2022. لكنه حذر من أن العقوبات الغربية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المدى المتوسط.

روسيا الكرملين العقوبات

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