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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الأزمات.. بوتين يكشف سر تطور ونمو الاقتصاد الروسي

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن مزيجا من الإنفاق العسكري والطلب المحلي يقود الاقتصاد الروسي، مع استقرار العمالة في التصنيع عند 10 ملايين شخص، وهو نفس ما كان عليه في عام 2021.

وكشف بوتين، خلال اجتماع مع قادة الصناعة في الكرملين، إن “ثلثي النمو في الإنتاج الصناعي يتم توفيره من قبل الدفاع، وكان طلب المستهلكين مسؤولا عن الثلث الآخر”.

وأضاف أن “إنتاجية العمل آخذة في الازدياد بنحو 5٪، على الرغم من أنه لم يحدد خلال أي فترة”.

وقال الرئيس الروسي، إن “هذا أمر حيوي لأن نقص العمالة سيؤدي إلى زيادة تكاليف الأجور وتقويض اقتصاد الشركات بأكمله”.

وأوضح بوتين، أن “التوسع في الإنتاج كان ملحوظا بشكل خاص في أجهزة الكمبيوتر ومنتجات التعدين النهائية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا تغلبت أخيرًا على التباطؤ الاقتصادي الناجم عن العقوبات الغربية ويمكنها الآن اتخاذ خطوات لتطوير اقتصادها بسرعة.

وفي حديثه في منتدى للشباب في منطقة موسكو، قال بيسكوف إنه “وفقًا لجميع التوقعات، كان من المفترض أن تكون روسيا سقطت في الهاوية الاقتصادية والاجتماعية بعد فرض العقوبات. لكن ذلك لم يحدث”.

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وقال للمشاركين في المنتدى: “لقد خرجنا من الأزمة، وآفاق التطور السريع لدينا جيدة وفقًا لمعايير اليوم. هذا وضع فريد. ستدرس كيف كان ذلك ممكنًا، وحيث وجد بلدنا وشعبنا هذه القوة”.

ووفقًا لبيسكوف، من بين العوامل العديدة التي مكّنت روسيا من تحمل ضغوط العقوبات الواسعة النطاق الوطنية والشعور بالانتماء بين الناس.

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