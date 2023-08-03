سيناريو رخيص.. روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن مذكرة اعتقال بوتين

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه إنتاج سيناريو رخيص تم تنفيذه بأموال بريطانيا.

وكتبت زاخاروفا، عبر “تليجرام”: "قرارات المحكمة الجنائية الدولية هي سيناريو رخيص تم تنفيذه بأموال بريطانية. الآن فقط ممثلي المحكمة الجنائية الدولية أنفسهم على قائمة المطلوبين المجرمين".

وأشارت إلى أنه في فبراير ، تم استبدال قاضي المحكمة الجنائية الدولية بخريج أكسفورد سيرجيو جيراردو أوجالدي جودينز، الذي كان "مستعدا لخدمة الغرب".

وأضافت زاخاروفا: “قرروا في نفس الوقت في المملكة المتحدة إطلاق سراح شقيق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من السجن قبل الموعد المحدد… بعد ذلك مباشرة، أرسل المدعي العام استئنافا إلى الإجراءات مع طلب الموافقة على أوامر الاعتقال".

وأشارت إلى أن الغرفة لم تكن في عجلة من أمرها لاتخاذ قرار، ثم بدأت لندن مؤتمرا للمانحين للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت: "يتم شراء القضاة بسهولة.. في 17 مارس، بعد أربعة أيام من الإعلان العام للمؤتمر وقبل ثلاثة أيام من انعقاده ، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف".