شاهد | إمام عاشور يقضي عطلته الصيفية بالساحل الشمالي

شارك إمام عاشور جمهوره فيديو جديد من قضاء عطلته الصيفية عبر حسابه بموقع انستجرام.

و نشر إمام عاشور فيديو لحمام السباحة و علق قائلا: مارينا 5 الساحل الشمالي.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مدى قانونية مشاركة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة المصري البورسعيدي ببطولة كأس مصر 2022 - 2023.

وقال شوبير خلال برنامجه ملعب أون: من حق إمام عاشور أن يشارك مع النادي الأهلي في مباراة المصري البورسعيدي في كأس مصر.

وأضاف: إذا أراد الأهلي، مشاركة إمام عاشور فليس هناك ما يمنع، لوائح اتحاد الكرة تتيح مشاركة الصفقات الجديدة في مباريات الكأس.

وأوضح: إذا قيد النادي الأهلي إمام عاشور، في صفوفه سيشارك، وكذلك ينطبق الأمر على رضا سليم، لكن اللاعبين لن يتواجدا في المباراة.