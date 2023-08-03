إمام عاشور يشارك جمهوره بصورة جديدة من التدريبات التأهيلية

شارك إمام عاشور جمهوره صورة جديدة من التدريبات التأهيلية بعد إصابته عبر حسابه بموقع انستجرام.

و علق امام عاشور علي الصورة : ايموجي أسد و أخر يخرج لسانه.

وأكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يتم التعاقد مع إمام عاشور عن طريق كوبري من ميتيلاند الدنماركي، مشددا على أن الصفقة كلفت النادي أقل مما دفعه ميتيلاند لضمه من الزمالك.

وقال القيعي خلال ظهوره ببرنامج بوكس تو بوكس: هل يعقل أن يكون هناك كوبري بـ3 ملايين دولار، ولو انضم اللاعب لميتيلاند بالاتفاق مع الأهلي كان على الأقل سيحصل على مليون دولار.

وأكمل:لا يوجد صفقة (للتحفيل) من يضم لاعبا بهذا الشكل فهو يؤذي نفسه ويؤذي اللاعب بل ويقوم بإيذاء كرة القدم، ونجاح صفقة إمام عاشور في يد اللاعب نفسه.

وأكد: بالتأكيد، كنا نتابع موقف إمام عاشور ووصلت لنا رسائل بامكانية انتقاله إلى الأهلي خصوصا بعدما مكث في مصر كثيرا بعد إصابته، واستشعرنا برغبته في ارتداء القميص الأحمر، لذلك تحركنا لضمه، واللاعب لم يزرني في منزلي مطلقًا كما تردد.

وأوضح: أي صفقة تحتاج إلى مجهود، وميتيلاند اقتنع برغبة اللاعب في العودة لمصر، ولذلك تفاوض على بيعه، الأهلي دخل في مفاوضات لضمه بعدما تأكدنا من رغبته وترحيبه بالانضمام لصفوف الفريق.

وبسؤاله عن هل بالفعل إمام عاشور تحدث مع الأهلي بشأن انتظار موقف الزمالك قبل الانضمام للأحمر، رد ضاحكا: لن أجاوب على هذه الأمور ولو جاوب إمام عاشور سيعاقب.

وبالسؤال حول ما تردد بأن النادي الأهلي تحصل على اللاعب مقابل ما دفعه ميتيلاند للزمالك قائلًا: منعرفش هو دفع كام من أجل ضمه اللي خدوه مننا مؤكد أقل من التكلفة الخاصة باللاعب عليه خلال الـ6 أشهر اللي قضاها مع الفريق الدنماركي.