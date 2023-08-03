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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: روسيا فعلت كل شيء لمنع الحرب في دونباس

روسيا
روسيا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا بذلت كل شيء، بعد الانقلاب في أوكرانيا عام 2014، لمنع الحرب والتوصل إلى تسوية سلمية لمشكلة دونباس، وحماية حقوق سكانها.

وقال بيسكوف، في مقطع فيديو نشر علي “تليجرام”: "عندما حدث انقلاب في أوكرانيا عام 2014، وعندما بدأ القوميون يرفعون رؤوسهم هناك ولم يرغب دونباس في العيش معهم، كانت هناك لحظة صعبة للغاية. وفعلت روسيا كل شيء لمنع الحرب.. فعلت روسيا كل شيء للتوصل إلى تسوية سلمية لهذه المشكلة والدفاع عن حقوق دونباس وسكان دونباس بالطرق السياسية والدبلوماسية”.

وأضاف أن “اتفاقيات مينسك، التي ولدت نتيجة مفاوضات صعبة، كانت نتاج نجاح موسكو الدبلوماسي، لأن التنفيذ التدريجي للاتفاقيات في ذلك الوقت كان من شأنه أن يتجنب الحرب ويسمح لسكان دونباس للعيش في ظروف خاصة بحقوق خاصة”.

وتابع: “لم تكن روسيا تعلم أن الغرب وأوكرانيا لن يفيوا باتفاقات مينسك واتبعا طريق تنفيذ الوثيقة، في محاولة لإجبار كييف على اتباع المسار السياسي والدبلوماسي لحل المشكلة”.

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وأوضح: "في وقت لاحق، عندما لم يفي أحد باتفاقيات مينسك، وأصبح واضحا أن أوكرانيا كانت تستعد للحرب، وأن المستشارين العسكريين لحلف الناتو قد انضموا إليها بالفعل، وأن كييف كانت في الواقع دمية في يد واشنطن قبل كل شيء، لم يعد بالإمكان تجنب هذه الحرب بالذات، وبدأ ما يحدث الآن".

أوكرانيا دونباس روسيا الكرملين كييف

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