أمين الغرف التجارية: الرئيس وجه بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع تركيا

‏قال الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة بالفصل بين العلاقات التجارية والاقتصادية والعلاقات السياسية، من أجل تعزيز سبل التعاون التجاري والاقتصادي مع تركيا.

‏وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "تامر أمين"، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار": كنا نتعامل مع الشركات التركية في كافة اللقاءات والأنشطة بكل الحفاوة والترحيب، وهذه الزيارة وضحت لنا ترحيب الجانب التركي والترحيب لم نكن نتوقعه من وزير التجارة تركي.

وأضاف أن ‏وزير التجارة التقى بأكثر من 30 شركة لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري، مؤكدا أن تركيا حاليا هي الشريك التجاري الثاني لمصر.