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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بقوة شحن 100 وات.. أوبو تستعد لمنافسة سامسونج بهاتف قابل للطي جديد

OPPO Find N3
OPPO Find N3

مر عامين منذ أن دخلت الشركة الصينية  أوبو  OPPO سوق الهواتف الذكية القابلة للطي وهي الآن على وشك إطلاق الجيل الثالث من هواتفها والذي يطلق عليه OPPO Find N3.

قبل إطلاق  أوبو  فايند إن 3 ، اجتاز الهاتف الذكي عملية اعتماد في بلده الأم الصين ومن خلال شهادات الاعتماد الرسمية من الحكومة، تم تسريب بعض مواصفات الجهاز، منها أنه سيحصل على دعم شحن سريع بقوة 100 واط.

مواصفات OPPO Find N3

شهادة الهاتف تؤكد أن  أوبو  فايند إن 3 سيكون برقم الموديل PHN110 ، المصنع من قبل شركة OPPO Guangdong Mobile Communications Limited ، سيأتي مع شاحن VCB7CACH في العلبة ، والذي يدعم الشحن السريع حتى 100 واط. يحتوي على منافذ USB-C و USB-A بمخرج أحادي المنفذ 100 وات ومخرج ثنائي المنفذ 50 وات لكل منفذ.

OPPO Find N3

بناءً على التسريبات ، سيوفر الهاتف الذكي القابل للطي OPPO Find N3 دقة شاشة 2K مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، الشاشة الرئيسية بحجم 8 بوصة والشاشة الخارجية مقاس 6.5 بوصة. تحت الغطاء ،سيتم تشغيله بواسطة معالج "كوالكوم" شريحة  Snapdragon 8 Gen 2.

سيحتوي على إعداد ثلاثي الكاميرات، مستشعر رئيسي من سوني IMX890 بدقة 50 ميجابكسل ، وكاميرا فائقة الاتساع IMX581 بدقة 48 ميجابكسل ، وكاميرا زووم منظار. سيحتوي الجانب الأمامي على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل على شاشة الغلاف ومستشعر كاميرا آخر على الشاشة الداخلية.

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من المتوقع أن يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين، مع نظام تشغيل أندرويد مع واجهة ColorOS الخاصة بالشركة، سيتم تشغيل الجهاز من خلال بطارية سعتها 4،805 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات.

على الرغم من أن الشركة لم تؤكد رسميًا تاريخ إطلاق الهاتف الذكي OPPO Find N3 القابل للطي ، فمن المتوقع أن تعلن عنه رسميا خلال هذا الشهر في حدث خاص.

Oppo Find N3 أوبو اوبو فايند ان 3

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