تامر أمين: ننتظر موسم الأوكازيون في حالة الغلاء العالمي

قال الإعلامي تامر أمين، أننا على أعتاب الأوكازيون الصيفي وهناك العديد من الناس وفي ظل حالة الغلاء العالمي تنتظر موسم الأوكازيون ووقت التخفيضات والتنزيلات والعروض.

‏وتابع تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار" أن الدولة تقوم بعمل أوكازيون صيفي وشتوي، مؤكدا أن الدولة وكل المحال بما في ذلك القطاع الخاص سيشترك في هذه المبادرة أيضا.

موعد الأوكازيون الصيفي

وأضاف تامر أمين، أن الأوكازيون الصيفي سيبدأ يوم 7‏ أغسطس ويمتد لمدة شهر، وهذه فرصة للمواطن المصري للحصول على المنتجات والسلع بأسعار أقل من ما هو معروض في الأسواق.