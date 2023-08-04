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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدكتور أشرف عمر يوضح أهمية المستشفيات الجامعية ودورها وتأثيرها

الدكتور اشرف عمر
الدكتور اشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي

‏قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، أن المستشفيات الجامعية هي المستشفيات التي لها علاقة بالجامعات المصرية مثل مستشفى القصر العيني وهي المستشفى الخاص بجامعة القاهرة وهي مستشفى ضخمة جدا تخدم آلاف المرضى سواء من القاهرة أو من خارج القاهرة وأيضا مستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس.

 

المستشفيات الجامعية

 

وتابع ‏خلال لقاء له في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامي "ضياء رشوان"، المذاع عبر شاشة "etc"، أن هذه المستشفيات أهميتها في خدمة المواطنين سواء بالمجان او بأسعار رمزية وهي مستشفيات تكمل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بجانب دورها في النظام التعليمي لأنها تابعة للجامعات ولها دور تثقيفي وتعليمي ولها دور في تطوير المنظومة الصحية.

المستشفيات الجامعية المستشفيات الدكتور أشرف عمر مستشفى القصر العيني جامعة القاهرة مستشفى الدمرداش

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