بها 290 مريضا.. رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد المستشفيات الجامعية

خلال عيد الأضحى المبارك..

أجرى الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، جولة تفقدية للمستشفيات الجامعية بـ قنا ، لتقديم التهنئة للمرضى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمرضى ومرافقيهم.

رافقه خلال الجولة، الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عادل أحمد مصطفى، أمين عام الجامعة وحمادة مبارك، المدير المالي والإداري بمستشفى المعبر، ومحمد صلاح، المدير المالي والإداري بمستشفى الطوارئ والإصابات، وأحمد على، المدير المالي والادارى بمستشفى الحرم الجامعى.

شملت الجولة مستشفيات وسط مدينة قنا الجامعى ومستشفى الحرم الجامعي ومستشفى الطوارئ والاصابات الجامعى، والتي يشغلها حالياً 290 حالة مرضية فى كافة التخصصات.

واطمئن رئيس جامعة جنوب الوادى، خلال الجولة على الخدمة الصحية المقدمة، مشيداً بالأطقم الطبية المتواجدة في كافة أقسام المستشفيات ووحداتها الخدمية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية دور المستشفيات الجامعية في تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي اقليم جنوب الصعيد، موضحاً بأنها لا تدخر جهداً في توفير كافة سبل الرعاية الطبية.

وأكد الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذى لمستشفيات قنا الجامعية، انضباط العمل بمستشفيات قنا الجامعية خلال جميع أيام العيد فى ضوء خطة وزارة التعليم العالي وتوجيهات رئيس جامعة جنوب الوادى.