جامعة جنوب الوادي تفوز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة





أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فوز الدكتور أحمد فاروق متولي سالم، المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بفرع الجامعة بالغردقة بجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة في مجال العلوم الهندسية ضمن جوائز الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2022 والتى أعلنها مجلس أكاديمية البحث العلمى، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للدكتور أحمد فاروق، مؤكداً اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتشجيع الباحثين المتميزين والعمل على تعزيز فرص التعاون المشترك مع المؤسسات البحثية الدولية وتطوير قدرات الباحثين وتنمية مهاراتهم.

وقدم الدكتور محفوظ عبدالستار، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة، التهنئة للدكتور أحمد فاروق، مؤكدا على دعم رئيس الجامعه للبحث العلمى.

و أبدى الدكتور أحمد فاروق، سعادته بالحصول على جائزة الدولة التشجيعية، مشيراً إلى أنها تتويجاً لجهود مستمرة في مجال البحث العلمى، حيث نشر حوالي ٨٠ ورقة بحثية في مجلات عالية التأثير وشغل موقع المحرر الأكاديمى في العديد من المجلات العلمية.

و أوضح الباحث، بأنه حصل على العديد من الجوائز الدولية منها وسام العالم الشاب بالولايات المتحدة الأمريكية ٢٠١٩ وأفضل قادة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات بالمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وميدالية العالم IAAM للعام ٢٠٢٢ بالسويد، والعديد من الإسهامات في نظريات المعلومات الكمومية والتعلم الآلي والتشفير.



