محمد كروم : الجماعة الإسلامية تدرك جيدًا بقاء الدولة وعدم هزيمتها والتنظيم زائل

قال محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن الإخوان هم الذين قعدوا في رابعة وهم من تم الزج بهم في السجون، في حين أن قيادات الجماعة الإسلامية هربت للخارج.



وأضاف محمد كروم خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الجماعة الإسلامية يعلمون جيدًا بناءً على كل تجاربهم أن الدولة لا تُهزم، ويدركون أن الدولة باقية والتنظيم زائل.



وأشار كروم إلى أن هذه التنظيمات تعتبر أصحاب الأهداف المستحيلة، حيث يقولون بأنهم سيصنعون الخلافة الإسلامية، لافتا إلى أن المتغير الذي حدث في السبعينات جعل هذه الجماعات تتمسك بفكرة السلاح، فعندما حدثت الثورة الإيرانية عام 1979، رغم أن الإيران شيعة والإمام الخميني شيعي، إلا أنها عندما حدثت الثورة سميت بالثورة الإسلامية، وبالتالي فإن نموذج الثورة في إيران أوهمت الجماعات في مصر أنهم من الممكن أن يصلوا إلى الحكم، لكنهم لم يقرأو أن هذه الثورة كان يتم الإعداد لها خلال عشرات السنين، كما أن الثورة الإيرانية كانت متوافقة مع رأي الشعب عامة.