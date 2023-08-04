محمد كروم: الإخوان ليسوا رجال دين وعندما تحدثوا فيه أفسدوه

قال محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، والمنشق عن الجماعة الإسلامية، إنه من ضمن الاسئلة المحيرة داخل الجماعة الإرهابية ماهو مصير الذين قتلوا من الجماعة، قالوا "شهداء"، ومن قتلوا من الشرطة؟، قالوا "شهداء".

وأضاف "كروم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجماعة تقول إنها جماعة إسلامية ودينية وأسسها المهندس والطبيب والتاجر والحرفي، وهم ليسوا رجال دين، وعندما تحدثوا في الدين أفسدوه، مؤكدًا أنه كان يرى حل الجماعة الإسلامية وتفكيكها ومن يريد أن يكون جماعة تكون تحت مظلة الأزهر.

وتابع، أن الجماعة ألفت كتابًا باسم "شبهات وردود"، و كل شبهة كانت تخرج عنهم يردوا عليها وبعد ذلك كل الشبهات أصبحت مرجعية للجماعة، فأنت كطبيب قيمتك الطبية فوق رأسي ولكن ليس لك علاقة بالدين مضيفا:" الاخوان ليسوا رجال دين وعندما تحدثوا فيه افسدوه".