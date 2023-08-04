راجعين من المصيف..تفاصيل مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث ميكروباص بالشرقية

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 13 آخرين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنزلة المنير بالطريق الاوسطي – مسطرد اتجاه مساكن ابو زعبل وتم نقل المصابين الي مستشفى الزوامل وبلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس والزوامل بإستقبال كلا من "محمد ش ح"14 سنة مصاب بسحجات بالجسم وشقيقة "مهند" 9 سنوات مصاب بكدمات بالظهر و"دعاء م ح" 32 سنة مصابة بكدمات وسحجات و"رودينا ع ش" 9 سنوات و"ياسين ع ش" 4 سنوات وشقيقه "محمود" 7 سنوات و"ايمان ا س" 35 سنة و"سعيد س ا" 31 سنة و"نسرين ا م" 47 سنة و"ميار س ب" 14 سنة واستقبلت مستشفى بلبيس و"اسر ح ا"9 سنوات و"عمر م ح"14 سنة و"محمد ح ا" 58 سنة مقيمين شيبين القناطر مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخروجهم عقب تحسن حالتهم.

فيما استقبلت مستشفى مشتول السوق كلا من "عطيات ح م" 50 سنة "جثة هامدة" و"ساجد ا ح"8 سنوات "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنزلة المنير بالطريق الاوسطي – مسطرد اتجاه مساكن ابو زعبل وتم نقل المصابين الي مستشفى الزوامل وبلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.