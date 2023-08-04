إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات باماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع مشاجرة بينهم وبين آخرين بقرية أبو الدهب دائرة مركز ابو حماد.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابو حماد بإستقبال كلا من "مصطفي م ع م" 66 سنة عامل زراعي مقيم طويحر مصاب بنزيف من الأنف و"ابراهيم م ح" 24 سنة عامل مصاب بجرح قطعي بالوجه واليد اليسري و"والده "محمد ح ح" 54 سنة مصاب بجرح قطعي بالرأس وجميعهم مقيمين طويحر دائرة مركز أبوحماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع مشاجرة بينهم وبين أخرين بقرية ابو الدهب دائرة مركز ابو حماد وتم نقل المصابين الي مستشفي ابوحماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.