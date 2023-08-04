عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بالشرقية.. أسماء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص بكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص أمام الصاعقة إتجاة بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشار من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "السيد م ع" 27 سنة و"عبد المؤمن ا ا" 28 سنة و"علي ا ع ف" 14 سنة مقيمين أبوحماد مصابين بكدمات متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

بينهم طالبان وسيدة.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص أمام الصاعقة إتجاة بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية

الأجهزة الامنية الشرقية الرعاية الصحية الحركة المرورية بالشرقية بميكروباص حادث تصادم سيارة نقل حادث تصادم سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

قرار عاجل من إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة في إقليم أمهرة

التاريخ لن يرحمكم.. ميدو يطالب إدارة الزمالك بالاستقالة فورا

ساديو ماني: ما حدث أمام الزمالك أمر جنوني

ترشيحاتنا

هل يسعى نتنياهو لتجنب إدانته قضائيا؟.. اعرف التفاصيل

الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة فتاة مجهولة داخل شقة بالإسكندرية

بث مباشر.. التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية

بولندا تعتقل مواطنا بيلاروسي ضمن شبكة تجسس روسية

الأطواف الأمنية بالقاهرة تطارد مجرم حاول الهرب منهم بـ عابدين

البصل بـ 17 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة تامر هجرس تثير الجدل بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها.. شاهد

بالتاتو.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

اصنعي واقي الشمس بنفسك.. طريقة عمل صن بلوك في المنزل بأقل التكاليف

أكلة تقوي قلبك.. أسهل طريقة لعمل زبدة الفول السوداني

فيديو

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

من شدة الحر.. تفاصيل مثيرة في حريق معبد بوذا العظيم بالصين| فيديوجراف

العالم بيغلي.. حرائق المتوسط تدمر تونس والجزائر وتقتل 40 شخصًا.. فيديوجراف

قرار قضائي.. مفاجأت جديدة في قضية مقتل طبيب الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ