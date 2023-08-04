إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بالشرقية.. أسماء

أصيب 3 أشخاص بكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص أمام الصاعقة إتجاة بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشار من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "السيد م ع" 27 سنة و"عبد المؤمن ا ا" 28 سنة و"علي ا ع ف" 14 سنة مقيمين أبوحماد مصابين بكدمات متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص أمام الصاعقة إتجاة بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية