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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بينهم طالبان وسيدة.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات بالجسد إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بطريق تل محمد -الابراهيمية بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين الي مستشفي الابراهيمية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الابراهيمية بإستقبال كلا من "ابراهيم ن ش" 16 سنة طالب مصابا بنزيف بالمخ وكسر بمفصل الفك و"ايمان م ع م" 37 سنة ربة منزل مصابة بألم اسفل الظهر و"ابراهيم م ع م"48 سنة مصابا بنزيف بالمخ و"سعد ا ي ع" 15 سنة طالب مصابا بكدمة بالكاحل الايسر وجميعهم مقيمين تل محمد دائرة مركز الابراهيمية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بطريق تل محمد -الابراهيمية بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين الي مستشفي الابراهيمية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

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