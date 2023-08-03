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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر نص المواجهة بين اللجنة الخماسية وقاتلة ابنها وتناول اجزاء من جسده بالشرقية

صدى البلد

حصل موقع صدى البلد علي تفاصيل المواجهة التي تمت بين اللجنة الخماسية المكونة من أساتذة الطب النفسي من جامعتي الزقازيق والمنصورة، المكلفة بفحص سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته وتناول اجزاء منها بالشرقية حيث جاءت كالآتي..

كيف تجرأتى على قتل طفلك الصغير وتقطيعه؟

 

-        كان معمول لى عمل مكنتش حاسة

 

    عملتى كدة ازاى؟

-        معرفش كنت رايحة أنام لقيت نفسى رايحة على الولد جيبت يد فاس خشب وضربته لقيته مبيتحركش دخلت المطبخ جيبت سكينة وبدأت اقطعه.

    استخدمتى اى شئ تانى زى ساطور؟

-        لا

    كنتى بتحاولى تخبيه ليه وليه حطيتى ايديه جوة الدولاب وقطعتيه اجزاء صغيرة؟

-        كنت تحت تأثير العمل

    مين عمل لك العمل؟

    -مرات عمى ومرات اخويا

    عرفتى منين؟

-        كنت بصلى وادعى ربنا لحد ما عرفت

    عرفتى ازاى انه عمل؟

    _ الشيخ قال خليكى قاعدة هنا واخد ناس راح يحفر طلعه

    كملتى تعليم؟

-        لحد سنة خامسة

بتعرفى تقرى وتكتبى؟

-        اه

كنتى بتشغلى ايه؟

- باليومية فى مصنع

طليقك كان كويس معاكى؟

- لا كان بيضربنى ويقولى ان شكلى مش عاجبه

طلقك ازاى؟

- روحت لمحامى ورفعت قضية

انتى كنتى بتجرى لنفسك ولا حد؟؟

    لا انا

امك وابوكى عايشين؟

 امى بس

 بنيتى بيت بفلوس مين ؟

 اخدت ميراثى وعمى وقف معايا وخلانى ابنى بيت

انتى ندمانة او زعلانة؟

-  ندمانة بس انا عينى من ضرب جوزى تعبت ومحتاجة عملية فمبقتش ببكى كتير

    انتى فاهمة هيحصل لك ايه؟

- انا مستعدة ادفع دية او كفالة بدل اعدام

لو موجودة لوحدك بتسمعى صوت حد بيكلمك؟ او متخيلة حد عايز يئذيكى

او حد عايز يمشى وراكى او يصورك؟

    لا

كان ازاى رد فعل جوزك لما عرف؟

-  كان بيزعق

    يوم الواقعة وبعد ما ارتكبتيها الجريمة ظهرت تاتى يوم .. ازاى قضيتى الوقت ده واكلتى ايه؟

- ماكلتش كنت ببكى ونمت شوية وصحيت تانى ابكى لما عمى جه فتحت له شاف المنظر بلغ الحكومة.

 لما خبطتيه ومقامش مجاش فى بالك تتصلى بالاسعاف؟

مجاش فى دماغى ياريتنى عملت كدة .. الى عملته مخسر ليا

 ابوه مكانش بيطلب ياخده؟

-  كان عايز ياخده قولت هجيب كتب واعلمه فى البيت واحبسه مش هيلعب علشان مياخدهوش

انتى مجنونة ؟

- لا انا معمول لى عمل

مين رئيس مصر؟

 محمد السيسى

ال١٠٠ جنيه فيها كام ١٠ ج؟

-   10

كنتى بتضربيى ابنك؟

خفيف

- عمرك ضربتى قطة او كلب او فرخة او موتيها؟

 لا خالص لو قطة دخلت بطردها

 مجاش ابنك  قال هروح عند ابويا؟

    لا كان بيحب يقعد عندى

القبض على رجل تعدى على نجله بالشرقية

ادت اللجنة الخماسية المكونة من  أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة، المكلفة بفحص سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته بالشرقية حلف اليمين أمام هيئة المحكمة، وطالبت بإجراء آشعة رنين على المخ للمتهمة، ورسم مخ لها بالكهرباء لبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته.

وقررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، تأجيل جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها، وذلك لجلسة 22 أغسطس المقبل لإرفاق تقرير اللجنة الخماسية من الطب النفسي.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام ام بالتخلص من نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهو بعض منها وتناولها.

 

وأمر النائبُ العامُّ بإحالةِ المتهمةِ قاتلةِ ولدِها بفاقوسَ إلى محكمةِ الجناياتِ، بعدَ ثُبوتِ خُلّوِها من أيِّ اضطرابٍ نفسيٍّ أو عقليٍّ، واجتماعِ الأدلةِ على ارتكابِها الواقعةَ..

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