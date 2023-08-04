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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلاف على كوب شاي مع زميله.. شاب ينهي حياته بسمنود

إسعاف لنقل الضحية
إسعاف لنقل الضحية

أقدم شاب في أوائل العقد الثالث من عمره علي انهاء حياته باستخدام أداة حادة إثر مروره بأزمة نفسية حادث عقب اشتراكه في مشاجرة مع آخرين إثر خلافات علي حساب كوب شاي أثناء جلوسهم علي كافيه بقرية كفر العزيزية بنطاق مركز سمنود.

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تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وصول المدعو "م.ن"24 سنة عامل مصاب بقطع في شريان أطرافه جراء استخدام سلاح أبيض حال جلوسه مع زملاءه باحدي المقاهي بنطاق قرية كفر العزيزية بنطاق دائرة المركز.

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كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها ضباط مباحث مركز سمنود، بأن الشاب أنهي حياته بيده باستخدام أداة حادة عقب مشاركته في مشاجرة مع زملاءئه .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

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