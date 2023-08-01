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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"السراج" لفرقة طنطا المسرحية يختتم لياليه بالمهرجان القومي

عرض مسرحي
عرض مسرحي

على مسرح السامر بالعجوزة، قدمت مساء أمس  الاثنين، ثاني ليالي العرض المسرحي "السراج" لفرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية، ضمن عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة "دورة عادل إمام".

ووسط إقبال كبير اختتمت ليالي العرض الذي دارت أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا حول فتاة تمتلك قدرات خارقة وتعيش وسط إحدى القبائل، فيما يسعى بعض من سكان هذه القبيلة لاستخدام قدراتها الخاصة في تحقيق مطامعهم الشخصية، حتى تظهر إحدى الأرواح لمساعدتها في الهروب من القبيلة مقابل شرط غريب.

مسرحية "السراج" تأليف وإخراج محمد السباعي، وبطولة الفنانين: مصطفى طارق، ندى عادل، عبد الله عبد الفتاح، مريم ماجد، محمد صبحي، هبة البشكار، أحمد صلاح، نانسي كمال، عمر فتحي، ويارا علي، ديكور رانيا حداد، تأليف موسيقي وألحان محمد السعيد، ومن أشعار عبدالله المداح، ستايلست حسام عبد الحميد، غناء وسام محمد وعمر فتحي، استعراضات ودراما حركية محمد صبحي، إضاءة محمود فايد، تنفيذ موسيقي مروان مصطفى.

وشهد الفنان محمد رياض رئيس المهرجان أولى ليالي العرض أمس الأحد وأعضاء لجنة التحكيم المكونة الفنان أشرف عبد الغفور، والفنان مجدي كامل، والمخرج نادر صلاح الدين، والناقد جرجس شكري، والموسيقار طارق مهران، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، الدكتورة سحر محمود حلمي، ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وضمن ستة عروض تشارك بها هيئة قصور الثقافة في المهرجان، والتي تضم عروض "عادلون" لإقليمية بورسعيد، و"سالب واحد" لفرقة المحمودية، و"مسافر ليل" لنوادي الأنفوشي، و"يهودي مالطة" لقومية الإسكندرية، و"رضا" لقومية الإسماعيلية.

مسرح السامر بالعجوزة العرض المسرحي السراج الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمهرجان القومي للمسرح المصري دورة عادل إمام

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