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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 843 حصانا .. قدرات ماكلارين 765LT الخارقة |صور

ماكلارين 765LT بعد
ماكلارين 765LT بعد ترقيات Novitec

تقدم ماكلارين الكثير من السيارات الرياضية التي تنتمي للفئة الخارقة، والتي تحظى بشعبية كبير وسط محبي الانطلاق، حيث تتمتع إصداراتها بالقدرة العالية على التسارع في مدة زمنية قصيرة، إلى جانب الاطلالة الرياضية الخاطفة للأنظار.

ماكلارين 765LT بعد ترقيات Novitec

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بقوة 843 حصانا .. قدرات ماكلارين 765LT الخارقة من Novitec

ماكلارين 765LT بعد ترقيات Novitec

ويبدو أن شركة Novitec أرادت أن تبهر محبي طرازات ماكلارين، بعد أن أضافت حزمة من الترقيات المميزة للسيارة 765LT الخارقة، حيث قامت بوضع صادم أمامي أكثر عدوانية، وغطاء أمامي معاد تصميمه مصنوع من الياف الكربون.

ماكلارين 765LT بعد ترقيات Novitec

وقامت Novitec بدعم السيارة ماكلارين 765LT بجنوط رياضية متعددة الاضلاع يبلغ قياسها 20 انش في الناحية الامامية و21 انش بالناحية الخلفية، بالإضافة إلى ناشر خلفي مميز، وفتحات عادم رباعية، وجناح عريض، مع عتبات جانبية، وطلاء خارجي باللون الأخضر الزيتوني.

ماكلارين 765LT بعد ترقيات Novitec

القدرات الفنية للسيارة الخارقة ماكلارين 765LT بعد ترقيات Novitec

 

تأتي السيارة ماكلارين 765LT بقدرات فنية قياسية تتمثل في محرك ثماني الأسطوانات تيربو مزدوج طراز V8، سعة 4000 سي سي، يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 754 حصانا وعزم اقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن/متر، وبعد ترقيات Novitec يمكن للسيارة ضخ قوة إجمالية بلغت 843 حصانا عند 7400 لفة في الدقيقة، و 898 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران عند 6300 لفة في الدقيقة.

ماكلارين 765LT بعد ترقيات Novitec
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