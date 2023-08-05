مستشفى الغردقة العام يحقق رقمًا قياسيًا بإجراء 82 عملية جراحية كبرى الأسبوع الماضي

أنجز مستشفى الغردقة العام بنجاح 82 عملية جراحية كبرى خلال الأسبوع الماضي، استجابة لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بإنهاء قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية مرضية.

وتأتي هذه الجهود تحت إشراف الدكتورة رشا عادل، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات.

من بين العمليات التي تم إجراؤها، 27 عملية أنف وأذن، و34 عملية نساء وتوليد، و7 جراحات تجميل، و8 جراحات عامة، و4 جراحات عظام، و2 جراحة مخ وأعصاب. وقد تمت هذه العمليات على يد نخبة من جراحي أقسام الجراحة العامة والعظام والأنف والأذن والمخ والأعصاب والنساء والتوليد والتجميل.

وأشاد الدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات، بالجهود المبذولة من قبل الفريق الطبي والتمريض، مؤكدًا أن هذا الرقم القياسي يعكس الجهود المستمرة لتطوير المنظومة الصحية بالبحر الأحمر.

كما قدم الشكر للدكتور جمال المغربي، مدير مستشفى الغردقة العام، وجميع العاملين في المستشفى للإسهامات القيمة في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن هناك تطويرًا دائمًا ومستمرًا للمنظومة الصحية بالمنطقة، مشيرا إلى أن جميع المستشفيات تلقى الدعم المناسب، وشهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية.

ويُشكِّل تحقيق مستشفى الغردقة العام هذا الرقم القياسي لإجراء العمليات الجراحية الكبرى، خطوة مهمة نحو تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى، ويبرهن على التزام الفريق الطبي بتحسين الخدمات الطبية في المنطقة. وتأتي هذه الإنجازات في إطار سعي القطاع الصحي بالبحر الأحمر للارتقاء بالرعاية الصحية وتقديم الرعاية الشاملة للمرضى.