بحبك يا بابا.. عروسة تشكر والداها يوم زفافها على طريقة النبطشي

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع ليحظى بملايين المشاهدات الكثير من الجدل لدى رواد مواقع التواصل الأجتماعي.

شاهد الفيديو:

فقد ظهرت في مقطع الفيديو الذي تداوله رواد السوشيال ميديا عروس مصرية تحي والدها وتشكره بطريقة ساخرة.

وقد شكرت العروس كلا من والدتها ووالدها متمنية رضاهم عنها وأن يظلوا يدا واحدة ومترابطين طوال العمر لتنهي كلامها بحبوووووووووووووكككككككككم

أما عن تعليقات رواد السوشيال ميديا فقد جاء ت أغلبها مستنكرة لطريقتها فيما أشاد البعض بعفويتها وطريقتها في التعبير عن شكرها وقد جاءت بعض التعليقات كالتالي “احنا ايام الاذاعه في المدرسه “العريس مبسوط بيكي”.