حسام موافي يكشف أخطر أنواع الغيبوبة

قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن غيبوبة السكري هي نوع من النوم، لا يتأثر فيها المريض بالألم والوجع.

أبرز أنواع الغيبوبات وأخطرها

وتابع حسام موافي خلال برنامجه "ربي زدني علما" الذي يقدمه على قناة “صدى البلد”: "إذا النائم لم يتألم ولا ينفعل أو يتأثر فهذه غيبوبة وليست نوم وإذا تألم يكون نوما عاديا".

وأشار الدكتور حسام موافي، إلى أن طريقة معرفة الغيبوبة تتمثل أبرزها في قرص الأذنين أو وضع علم بين إصبعين للمريض، فإذا شعر فكان نائما وإن لم يشعر أصبح في غيبوبة.

وأوضح حسام موافي، أن هناك أنواع مختلفة للغيبوبة والتي تحدث بسبب ضربات الشمس والانتحار ونقص الحرارة، والسكر الأشهر بين انواع الغيبوبات.

ابرز أنواع الغيبوبات واخطرها

وأفاد حسام موافي، أن نقص السكر قد يؤدي لغيبوبة السكر، قد يكون المريض غير مصاب بالسكر وأصيب بغيبوبة نقص السكر في الدم.

وأضاف حسام موافي، إلى تعليق الجلوكوز أول خطوة في علاج مريض غيبوبة السكر ثم أخذ عينة من الدم لتحليلها، وهذا يأتي مرة واحدة بشكل مفاجئ.

وأستطرد حسام موافي، أنه أخطر أنواع الغيبوبات هي الأسيتون التي تستخرج من الدهون بعد حرقها ولغيبوبة السكر 4 أنواع، وهي:

- نقص السكر في الدم، وهو أخطر الأنواع.

- سكر الأسيتون.

- الضغط الأسموزي في الدم، وعلاجها عودة المياه لخلايا المخ التي استنفذت.

- حامض اللاكتيك.