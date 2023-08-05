القصة الكاملة.. العناية الإلهية تنقذ حياة 15 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بالغربية

تدخلت العناية الإلهية في إنقاذ حياة 15 مصابا كانوا عائدين من المشاركة في حفل زفاف عروسين بقرية قصر بغداد بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية إثر السرعة الوائدة مما تسبب في انفجار كاوتشوك الأمر الذي أدي في الانقلاب بمياة ترعه وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا المصابين إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .



في المقابل أعطى المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وكان طريق كفر الزيات المؤدي لقرية قصر نصر الدين بمحافظة الغربية شهد في ساعات متأخرة من صباح اليوم وقوع حادث انقلاب ميكروباص يستقله عدد من الأهالي كانوا في اتجاههم لحضور أحد الأفراح مما أسفر عن إصابة 15 شخص بإصابات بالغة.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية قصر نصر الدين بكفر الزيات، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور للمعاينة، وتم استدعاء عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

والمصابون هم حمدي السيد الطباخ -76 سنة جرح بالرأس 5 سم وسحجات بالجسم ،والشحات حامد قاسم- 56 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم ،كمال عبد الحكيم محمود -59 سنه ،حمدي عامر ابراهيم -55 سحجات بالجسم ،وحبشي محمد عوض -50 سنة اشتباه كسر بالساق الأيسر ومابعد الارتجاج وسحجات ،و أحمد فاروق عبد السلام- 18 سنه جرح بالزجة 5 سم وسحجات بالجسم ،وطه عبدالعال صالح -60سنة اشتباه كسر بالترقوه اليمني وسحجات بالجسم ،وعبد الرسول محمد حامد -68 سنه اشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم ،وصباح عبدالحميد الاشقر -52 سنه سحجات وكدمات بالجسم ،وهناء ابراهيم عبدالرحمن -53 سنة اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم ،و هناء إبراهيم عبدالرحمن -53سنة ،اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم ،ومريم حمدي علي -21 سنة سحجات وكدمات بالجسم ،وعبدالعزيز السيد النجار 47 سنه اشتباه كسر بالكوع الأيمن وسحجات بالجسم ، ومحمد صبحي الطباخ -60 سنه ضيق بالتنفس وسحجات وكدمات ،واحمد عزت عمر جابر -13 سنة جرح باليد 3سم وسحجات بالجسم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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