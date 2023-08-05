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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن مشروعات الاتحاد الأوروبى .. جنوب الوادى تفوز بإنشاء مكتب للعلاقات الدولية

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فوز الجامعة بمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان" إنشاء مكاتب للعلاقات الدولية بالجامعات المصرية".

 وجه رئيس جامعة جنوب الوادى، التهنئة للدكتور فرج خضاري، وكيل كلية الهندسة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق المشروع، على هذا الانجاز الذي سوف يساهم في تعزيز فرص التعاون الدولي للجامعة مؤكدا توفير كافة سبل الدعم لإنجاح هذا المشروع الحيوي الذى يعد إضافة كبيرة للجامعة.

 

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قال الدكتور فرج خضارى، منسق المشروع، إن الجامعات المشاركة في المشروع جامعة ريجا لاتفيا، جامعة برلين الحرة، جامعة النيل، جامعة الجيزة الجديدة، جامعة جنوب الوادى، جامعة كفر الشيخ.

أضاف خضارى، بأن المشروع يساهم في تشجيع التبادل العلمي بين الجامعات المشاركة وتسهيل الحصول على الفرص البحثية والتعليمية والتدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وجذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة ضمن البرامج التعليمية المميزة.

وفى سياق آخر عقد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اجتماع بأمناء كليات الجامعة، بحضور أمين عام الجامعة وأمين عام الجامعة المساعد، لمناقشة احتياجات الكليات وتوفير الخدمات اللازمة التى تؤهل كل كلية  للقيام بمهامها على أكمل وجه.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة تنظيم واستثمار الموارد المتاحة وتوظيفها بما يخدم هدف الجامعة ورؤيتها فى خلق بيئة تعليمية مناسبة للطالب ودعم جودة التعليم. 

كما ناقش رئيس جامعة جنوب الوادى، عدد من الموضوعات ومنها نظام نقل الموظفين بين إدارات الجامعة وكلياتها، مع ضرورة الالتزام بالنموذج الخاص بذلك تمهيداً لأتمته هذا النظام، حيث أن النقل من مكان لآخر لا يكون إلا بإضافة قيمة للجامعة وعدم تأثر المكان الذى تم النقل منه.


كما شدد رئيس الجامعة، على ضرورة تمكين القيادات الادارية بالكليات ومنع تخطى الصلاحيات والتعاون مع لجنة حساب الطاقة الاستيعابية للتدريس الجامعى، لخدمة العملية التعليمية والتأكيد على منع المعاملات الورقية وادارة الجامعة على منصة" مسك" ورفع المخلفات حول مبانى الكليات وداخلها والاهتمام بنظافة الكليات وتشجير المناطق المحيطة بالكليات.

جامعة جنوب الوادي الجامعات المصرية عكاوي الاتحاد الأوروبي أعضاء هيئة التدريس الطلاب الوافدين

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