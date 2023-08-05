افتتاح مركزين مطورين لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بنجع حمادى

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مركزين مطورين لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بقريتيّ هوّ والغرب بهجورة التابعتين لمركز نجع حمادى.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، أحمد السيد، وكيل وزارة التموين ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، و أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

وقال محافظ قنا، إن مركز تقديم الخدمات التموينية المطور بقرية هوّ بلغت تكلفته الإجمالية ثلاثة ملايين جنيه ويخدم ١١١ ألف مواطن من أهالي قريتيّ هوّ والدرب ، و مركز تقديم الخدمات التموينية المطور بقرية الغرب بهجورة بتكلفة ٥ ملايين جنيه، و يخدم ٧٣ ألف مواطن من أهالي القرية وتوابعها.

وأضاف الداودى، أن كلا المركزين يقدمان عدد من الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد ، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى.

و أشاد محافظ قنا ، بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيراً إلي أن عدد مراكز الخدمات التموينية المطورة بلغ حتي الآن ٢٤ مركز علي مستوى المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وميكنة الخدمات بهدف التيسير على المواطنين بالقرى، بدلاً من الإنتقال إلي المدن لإنهاء خدماتهم.