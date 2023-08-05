انتهاء تنفيذ مرفق الغاز الطبيعي بالمنطقتين الصناعيتين هوّ والكلاحين بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن إنتهاء توصيل مرفق الغاز الطبيعي بكلتا المنطقتين الصناعيتين “هوّ نجع حمادي ، وكلاحين قفط”، ضمن مشروع ترفيق المناطق الصناعية الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، بقية ٢.٦ مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها لمتابعة مشروع ترفيق منطقة هوّ الصناعية، رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، و محمد عزت، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، و عبدالرحيم محمد، مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة، و محمد شعبان، مدير المنطقة الصناعية.

واستهل محافظ قنا ، جولته بالمنطقة الصناعية بتفقد محطة تخفيف الضغط والقياس بسعة ٣٠ ألف متر مكعب / ساعة ، والتي تغذي منطقة هوّ الصناعية ، مشيرا إلى أن شركة مودرن غاز انتهت ايضا من تنفيذ شبكات الضغط البيني بطول ١٠ كم، وكذلك تنفيذ الشبكة الداخلية داخل حدود المنطقة الصناعية، والانتهاء من تدفيع الغاز بها.

وتابع محافظ قنا ، جولته بتفقد أعمال تمهيد الطرق وفرش طبقة الأساس بها، وذلك بعد الانتهاء من مد خطوط المرافق والتي شملت" شبكات مياه شرب بطول ٦٠ كم - شبكات صرف صحي بطول ٣١ كم، وخطيّ طرد قطر ٨٠٠ ملم ، و ٥٠٠ ملم ، وخط إنحدار محطة المعالجة الرئيسية قطر ١٢٠٠ ملم- كابلات كهرباء بطول ١١٥ كم - خطوط تليفونات".

وأضاف محافظ قنا ، أن مشروع الترفيق يشمل أيضاً تنفيذ خزان مياه بسعة ١٠ الآف م٣، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول ١١ كم وقطر ٥٠٠ ملم ، ومحطة تنقية، وخزان حريق بسعة ١١٠٠ م٣ ، وشبكة حريق بطول ٢٤ كم ، بنسبة تنفيذ لإجمالي مشروع الترفيق بلغت ٨٥٪؜.

وأكد الداودى، أن هذا المشروع سوف يساهم فى جذب المزيد من المستثمرين للمناطق الصناعية وزيادة نسبة الإشغال بها، مؤكداً أن المحافظة تحرص على متابعة مستجدات المشروع وتسعى لحل كافة التحديات التي تعترض انتظام سير العمل، موجهاً بضرورة تكثيف العمل للإنتهاء من أعمال الترفيق وفقاً للجدول الزمني المقرر، وطبقاً للمواصفات القياسية، بما يلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية بهاتين المنطقتين.