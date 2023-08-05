مياه البرك حاصرت المستعمرة.. سكان مساكن "الكيلو6" بقنا يطالبون بإنقاذهم من المجارى

تلقى "صدى البلد" شكوى من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد بـ قنا والذين يسكنون بمساكن المستعمرة بالكيلو ٦ أمام مستشفى الجامعة من الطفح المتكرر لمياه الصرف الصحي، وتكون برك من مياه الصرف حول العمارات السكنية وفي المناطق الفضاء خمتخللات السكنية.

وأوضح الأهالى المتضررين، بأن طفح المياه يؤدى لانتشار روائح كريهة وانتشار الذباب والناموس، بجانب عدم تمكن القاطنين في العمارات السكنية من فتح النوافذ والتحرك بين العمارات.

و قال أحمد على، إن انتشار الذئاب والحشرات السامة التى تتغذى على مياه البرك، قد يؤدى لإصابة الأهالى و أطفالهم بالأمراض، التى تسعى الدولة جاهدة لمحاربتها والقضاء عليها.



وأشار على، إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى لإنقاذ السكان من هذه الأزمة، لكن لم يستجيب أحد لمطالبهم حتى الآن، رغم الخطورة الشديدة على الصحة العامة.



وطالب أهالى العمارات، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بوضع حلول مناسبة للمشكلة تتمثل في تعلية مطابق الصرف وغرف التفتيش وإغلاقها بأغطية مناسبة، بجانب قيام مجلس المدينة برفع كفاءة المتخللات والأماكن الفضاء حول العمارات من خلال شركة النظافة ومعدات مجلس المدينة.