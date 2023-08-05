عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه البرك حاصرت المستعمرة.. سكان مساكن "الكيلو6" بقنا يطالبون بإنقاذهم من المجارى

عمارات الكيلو ٦ بقنا
عمارات الكيلو ٦ بقنا

تلقى "صدى البلد" شكوى من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد بـ قنا والذين يسكنون بمساكن المستعمرة بالكيلو ٦ أمام مستشفى الجامعة من الطفح المتكرر لمياه الصرف الصحي، وتكون برك من مياه الصرف حول العمارات السكنية وفي المناطق الفضاء خمتخللات السكنية.

 

وأوضح الأهالى المتضررين، بأن طفح المياه يؤدى لانتشار روائح كريهة وانتشار الذباب والناموس، بجانب عدم تمكن القاطنين في العمارات السكنية من فتح النوافذ والتحرك بين العمارات.

 

فشل محاولات إعادتها لأهلها.. مأساة طفلة وجدت وسط زراعات القصب من شهر

تعرف على طرق التواصل.. توفير سيارات لنقل الشباب لحضور الملتقى التوظيفي بقنا

 

و قال أحمد على، إن انتشار الذئاب والحشرات السامة التى تتغذى على مياه البرك، قد يؤدى لإصابة الأهالى و أطفالهم بالأمراض، التى تسعى الدولة جاهدة لمحاربتها والقضاء عليها.


وأشار على، إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى لإنقاذ السكان من هذه الأزمة، لكن لم يستجيب أحد لمطالبهم حتى الآن، رغم الخطورة الشديدة على الصحة العامة.


وطالب أهالى العمارات، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بوضع حلول مناسبة للمشكلة تتمثل في تعلية مطابق الصرف وغرف التفتيش وإغلاقها بأغطية مناسبة، بجانب قيام مجلس المدينة برفع كفاءة المتخللات والأماكن الفضاء حول العمارات من خلال شركة النظافة ومعدات مجلس المدينة.

 

عمارات الكيلو ٦ بقنا

IMG-20230805-WA0010
IMG-20230805-WA0010
IMG-20230805-WA0012
IMG-20230805-WA0012
IMG-20230805-WA0013
IMG-20230805-WA0013
قنا مياه البرك طفح المجارى الصرف الصحى مستشفى الجامعة العمارات السكنية انتشار الذباب المستعمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

رسميا الآن| سعر الدولار مفاجأة بعد ساعات من قرار البنك المركزي غير المتوقع

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف وقرار عاجل من محافظة القاهرة| صور

20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

موضوعات متعلقة

إنهاء قوائم الانتظار بقسم القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام

«تعليم قنا» تعلن أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى بالشهادة الثانوية

ترشيحاتنا

مختار جمعة يتفقد مقر وزارة الأوقاف بعد اندلاع حريق هائل أعلى المبنى

إنجازات السيسي في تنمية الثروة الحيوانية| المشروع القومي للبتلو.. وتحسين وراثي للماشية

حققها له جمال عبد الناصر.. تعرف على الأمنية الأخيرة لفريد الأطرش

وزير الخارجية يشارك في اجتماع الآلية المنبثقة عن قمة جوار السودان

تنسيق الجامعات 2023.. احذر من هذه الأخطاء عند تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى

الدولار قرب قمة 4 أسابيع قبل بيانات الوظائف الشهرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه .. منة فضالي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تفوق في شباك التذاكر العالمي.. معلومات عن فيلم باربي وحقيقة منع عرضه

احذره.. لهذه الأسباب نصاب بمشاكل القولون العصبي

جسمها مستطيل| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

فيديو

شاهد.. منى الشاذلي تكشف تفاصيل ظهورها في فيلم بيت الروبي

هل غدر الأهلي بـ سيد عبدالحفيظ بعد إقالته من منصب مدير الكرة|فيديوجراف

معلومات لأول مرة عن حب عمرو دياب الجديد.. من هي داليدا الخال؟

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

اﻟﻤﺰﻳﺪ