أنا مخطوبة فما حدود علاقتي بخطيبي؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تواصل المخطوبة مع خطيبها.

ما حكم تواصل المخطوبة مع خطيبها؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، أن الخطوبة ليست عقد زواج، وإنما هي فترة تعارف بين الطرفين، مشيرًا إلى أن مجرد الحديث بين الخاطب والمخطوبة لا حرج فيه إذا كان في إطار الأدب والضوابط الشرعية.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الكلام المباح مثل الاطمئنان والسؤال عن الأحوال وحديث الحياة اليومية جائز ولا شيء فيه، طالما خلى من أي ألفاظ مثيرة للشهوات أو ما يدعو إلى المحرمات.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المحظور شرعًا هو كل ما يخرج عن حدود الأدب والضوابط الشرعية في الحديث، سواء بين المخطوبين أو غيرهم، موضحًا أن الضابط الأساسي في الحكم هو طبيعة الكلام وليس صفة العلاقة فقط.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء، بما ورد في السنة النبوية من التحذير من خطر اللسان، مؤكدًا أن الكلام مسؤولية، وأن المسلم يُحاسب على ما ينطق به.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أن التحدث في حدود الاحترام والأخلاق جائز، مثل السؤال والاطمئنان والمتابعة اليومية، ما دام بعيدًا عن أي تجاوزات شرعية.