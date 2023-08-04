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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على طرق التواصل.. توفير سيارات لنقل الشباب لحضور الملتقى التوظيفي بقنا

سيارات . أرشيفيه
سيارات . أرشيفيه

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة سوف توفر سيارات مجانا لنقل الشباب من جميع مراكز المحافظة" ذكور - إناث " الحاصلين علي المؤهلات العليا، والمتوسطة، وغير الحاصلين علي مؤهلات، إلي مقر انعقاد الملتقي التوظيفي بالصالة المغطاة بمعسكر قنا الدائم وإعادتهم إلي المراكز مرة أخري ، تيسيراً علي الشباب الباحثين عن فرصة عمل.

 

وأوضح محافظ قنا، أنه تم تحديد أماكن التجمع والتحرك في كل مركز كالتالي ، مركز ابوتشت بجوار كوبري الزرايب بداية التحرك ٨:٣٠ ص، والساعة ٢ ظهراً، والعودة الساعة ١٢ ظهرا، والساعة ٦ مساء، للتنسيق والحجز جمال تليفون/ 01116704146

 

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مركز فرشوط أمام مجلس المدينة، بداية التحرك ٩:١٥ص، والساعة ٢:٤٥ ظهراً والعودة ١٢ ظهرا و ٦ مساءا ، للتنسيق والحجز محمد سلامه تليفون/ 01154002545

مركز نجع حمادي بجوار مجلس المدينة أمام الاشارة التحرك الساعة ٨:١٥ و ٢ مساء والعودة الساعة ١٢ ظهرا و ٦ مساء ، للتنسيق والحجز أحمد رمضان ، تليفون/ 01023772876

أما مركز دشنا بجوار موقف قنا الجديد، على الخط السريع التحرك الساعة ٩:١٥ والساعة ٢:٤٥ مساء والعودة الساعة ١٢ ظهرا و ٦ مساء، للتنسيق والحجز أحمد جيلانى تليفون / 01145489610

مركز قفط من أمام كوبري الزعير التحرك الساعة ٨:١٥ صباحا والساعة ٣ مساء والعودة ١٢ ، و ٦ مساء، للتنسيق والحجز ا.شاذلى، تليفون/01008699987

مركز قوص، من أمام محطة قوص التحرك الساعة ٩ صباحا و ٢:٣٠ مساء والعودة الساعة ١٢ ، و ٦ مساء، للتنسيق والحجز محمد حسن ، تليفون / 01123283637

مركز نقادة، بجوار موقف نقادة التحرك الساعة ٩:٣٠ صباحا و ٢ ظهرا والعودة الساعة ١٢ ، و ٦ مساء، للتنسيق والحجز غادة، تليفون/ ‎01158475559‬‏.


 

قنا فرصة عمل وزارة الشباب سيارات مجانا لنقل الشباب الملتقي التوظيفي معسكر قنا الدائم أماكن التجمع نجع حمادى

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