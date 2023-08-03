إنهاء قوائم الانتظار بقسم القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام

زار اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مستشفى قنا العام ، للاطمئنان علي تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للفريق الطبي المكون من استشاريّ القلب بجامعة قناة السويس والمُكلفين من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإنهاء قوائم انتظار عمليات القسطرة القلبية بالمحافظة.

رافقه خلالها الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب، مدير عام مستشفى قنا العام ، حيث ضم الفريق الطبي كلا من: الدكتور عبد الرحمن الطحان، عميد كلية الطب بجامعة السويس، والدكتور محمد حمزه، رئيس قسم القسطرة القلبية بجامعة قناة السويس، و الدكتور اسلام السيد، نائب رئيس قسم القسطرة القلبية، والدكتورة كريمة حامد، والدكتور محمود النيدى، من القطاع العلاجي بوزارة الصحة.

وأوضح محافظ قنا ، بأن الفريق الطبي من المقرر أن يقوم بإجراء عمليات القسطرة القلبية لـ 58 حالة علي قوائم الأنتظار بمستشفى قنا العام ، فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بقنا وجامعة قناة السويس لنقل الخبرات الأكاديمية العلمية والعملية في عدد من التخصصات الطبية الهامة للتعرف على أحدث التقنيات وأخر ما توصل إليه العلم في المجال الطبي مما يساهم بشكل فعال في توفير الخدمة الطبية اللائقة للمرضي.

كما حرص الداودى، علي تفقد عدد من المرضي بعد إجراء عمليات القسطرة القلبية للاطمئنان علي وضعهم الصحي، موجهاً بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وافق علي توفير استشاريين قلب من جامعة قناة السويس للقيام بعمليات القسطرة القلبية للقضاء علي قوائم الانتظار بمستشفى قنا العام، استجابة لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال زيارته الأخيرة لمحافظة قنا.