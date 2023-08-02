عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في اجتماع موسع.. محافظ قنا يناقش الخطط المستقبلية للمشروعات الخدمية حتى 2030

اجتماع المشروعات
اجتماع المشروعات الخدمية

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا موسعا لمناقشة الخطط المستقبلية للمشروعات الخدمية " قنا ٢٠٣٠ " الخاصة بمديريات الخدمات و شركات المرافق.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة ، و القيادات التنفيذية و رؤساء شركات المرافق.

 

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الزراعي الغربي

محافظ قنا يوجه بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من مشروعات حياة كريمة

 

استمع محافظ قنا ، لشرح تفصيلي من القيادات التنفيذية بالموقف التنفيذى  للمشروعات الخاصة بكل مؤسسة، ومدى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها.

 

كما تضمن العرض، الخطة المستقبلية المُقترحة لتلك المؤسسات مُوضحا بها الاحتياجات اللازمة مُحددة بجداول زمنية يتم تنفيذها خلال ٦ سنوات بحد أقصى، بهدف الوصول إلي تقديم خدمات مثالية للمواطنين في كافة مناحي الحياة اليومية.

وقال محافظ قنا ، إن الخطط المستقبلية التي تم إعدادها، سوف يتم الإعتماد عليها كمرجع استرشادى، لتنفيذ المشروعات الخدمية المقترحة، وفقا لخطط سنوية تتماشي مع استراتيجية التنمية المستدامة'' رؤية مصر ٢٠٣٠"، بما يساهم في تحقيق الأهداف المطلوبة وتوفير خدمات نموذجية في قطاعات الصحة، والتربية والتعليم ، والتضامن الاجتماعي، والطرق ، والتموين ، ومرافق البنية التحتية" مياه شرب - صرف صحي - كهرباء - تليفونات - غاز طبيعي"، والخدمات المحلية كالنظافة وأعمال التجميل والتشجير.

ووجه محافظ قنا ، خلال الاجتماع الشكر لمسئولي الأجهزة التنفيذية على جهودهم المتواصلة في المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع، مؤكداً أن محافظة قنا أصبحت تمتلك جهاز تنفيذي كفء ساهم في تحقيق أداء متميز انعكس بالإيجاب على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

اجتماع المشروعات الخدمية

IMG-20230802-WA0077
IMG-20230802-WA0077
IMG-20230802-WA0072
IMG-20230802-WA0072
IMG-20230802-WA0080
IMG-20230802-WA0080
IMG-20230802-WA0079
IMG-20230802-WA0079
IMG-20230802-WA0084
IMG-20230802-WA0084
IMG-20230802-WA0083
IMG-20230802-WA0083
قنا الخطط المستقبلية للمشروعات شركات المرافق مديريات الخدمات الخطة المستقبلية الصحة التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

مواجهة الحسم .. القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الزمالك أمام النصر السعودي

الزمالك يرغب في ضم هذا اللاعب بعد فسخ تعاقده مع الأهلي

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

وزير الطاقة الإسرائيلي: نؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لمصر

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

سيناريو الصفر يتكرر.. طالبة تحصل على 4.5% بالثانوية العامة بقنا رغم تفوقها

على مساحة 20 فداناً.. محافظ قنا يتابع مزرعة التوت لإنتاج الحرير الطبيعي بنقادة

ترشيحاتنا

تكفيها عند اندلاع حرب.. إسرائيل تحصل على كمية ضخمة من القذائف المتطورة

الهلال السعودي يطيح بالوداد المغربي من بطولة الأندية العربية

تدمير أمريكا بالكامل .. ذعر في واشنطن بسبب نهاية رهيبة لحرب أوكرانيا

بعد ظهورها في باريس.. صور أثارت جدلا لـ رضوى الشربيني مع بناتها

مجلس الشباب المصري يبحث سبل التعاون مع دولة سنغافورة

الجيل الذهبي |مهرجان المسرح المصري يحيي ذكرى 3 كتاب راحلين في 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات سحرية لإيقاف سقوط الشعر.. تعرف عليها

صدمة للجمهور.. 3 لاعبين خارج صفوف الأهلي عقب مباراة المصري

بعد إعلان ارتباطها.. صور أثارت الجدل لـ ندى الكامل قبل وبعد عمليات التجميل

بالتايجر المكشوف.. نسرين طافش بإطلالة جريئة | شاهد

فيديو

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

لا قطع للتيار بهذه الفترة | قرارات جديدة من وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ