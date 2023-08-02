«تعليم قنا» تعلن أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى بالشهادة الثانوية

قدم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا وقيادات المديرية، التهنئة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وإلى أوائل المحافظة في الشعب الثلاث الأدبي وعلمي علوم وعلمي الرياضيات، مثمناً دور أسر الطلاب في دعمهم ومساندتهم لتخطي مرحلة التعليم قبل الجامعى.

وأوضح السيد، أن الحصول على الثانوية العامة بداية إحدى أهم مراحل الحياة العملية حيث تنمي الجامعات عقول الطلاب وإدراكهم بشكل يسمح لهم بعد ذلك أن يقوموا بتحليل المشكلات التي تواجههم بقوة، وتعنى بالدراسة المتخصصة وتمنح فرص عمل أفضل.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، حصول الطالبة ندا عمران محمد، بمدرسة الرئيسية بإدارة نجع حمادي التعليمية على المركز الأول على مستوى المحافظة للشعبة الأدبية بمجموع 92.9%، والطالب مصطفى السيد رشاد، بمدرسة قوص الثانوية العسكرية، على المركز الأول للشعبة العلمية "علوم" بمجموع 97.7%، والطالب عمر محمود على، بمدرسة فصول الشيخية بإدارة قفط التعليمية على المركز الأول للشعبة العلمية"رياضيات'بمجموع 98%.



جاء ترتيب طلاب الشعبة الأدبية، الطالبة ندى عمران محمد على، مدرسة الرئيسية الاعدادية الثانوية بنجع حمادي، 381 درجة، ماريو سمير داوود وهيب، بمدرسة قنا الثانوية الجديدة 380.5 درجة، و تسنيم علي محمود عثمان، مدرسة قفط الثانوية المشتركة 378 درجة، نادين ربيع محمد أبوالحمد، مدرسة السيدة زينب الثانوية للبنات 377 درجة، ندى عاطف محمد محمود مدرسة الشيخ أبوالفتوح الثانوية المشتركة بأبوتشت ٣٧٣.٥ درجة، شهد عاطف عبدالباسط سعيد، مدرسة السيدة زينب الثانويه للبنات بقنا، 372 درجة، نورهان أيمن شوقي ذكى، مدرسة فصول الطوابية الثانوية بقنا 371 درجة، آسيا عبد الرازق أحمد فاوي، مدرسة أبوتشت الثانوية بنات 368 درجة، آيه عبد المنعم محمد القوصي عوض، مدرسة قفط الثانوية المشتركة 367 درجة، بسنت ربيع جابر عبد الله، مدرسة الشهيد وسام منصور الثانوية المشتركة بفرشوط 364 درجة.

أما شعبة علمي رياضيات، فقد جاءت كالتالى، عمر محمود علي سواكن، مدرسة فصول الشيخية الثانوية المشتركة بقفط، 400 درجة، زياد ابراهيم محمد محمود، مدرسة حجازه قبلي الثانوية المشتركة بقوص 398 درجة، مكاريوس صفا ملقي عطيه، مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين بنجع حمادي، 396 درجة، آيه محمد سيد عبدالجواد، مدرسة فاطمه الزهراء الثانوية للبنات بقنا ، 395 درجة، شهاب محمد عبدالسلام أحمد، مدرسة عزبة البوصة الثانوية المشتركة بأبوتشت 393.5 درجة، عبد الرحمن دردير موسى دردير، مدرسة دشنا الثانوية المشتركة 390.5 درجة، محمد عماد الدين سيد حماده، مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بنين بقنا 389.5 درجة، حسين هاشم حسين محمد، مدرسة الجبلاو الثانوية المشتركة بقنا 388.5 درجة، عبد العليم نور الدين حافظ عبد العليم، مدرسة عزبة البوصة الثانوية المشتركه أبوتشت 387.5 درجة، يوسف عادل عبد الله محمد، مدرسة الدكتور يوسف اسماعيل الثانوية المشتركة بالالومنيوم 387 درجة.

وشعبة علمي علوم، جاءت كالتالى، الطالب مصطفى السيد رشاد السيد، مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين بقوص 399 درجة، جورج سمعان وليم صليب، مدرسة الشهيد وسام منصور الثانوية المشتركة بفرشوط، 398.5 درجة، نادين محمود محمد سعد، مدرسة قنا الثانوية بنات 397 درجة، تادرس مجدي جابر يسي، مدرسة الشهيد وسام منصور الثانوية المشتركة بفرشوط، 397 درجة، محمد خالد محمد الصغير عبد الرحمن، مدرسة الرئيسية الإعدادية الثانوية بنجع حمادى 396 درجة، أحمد عاشور أبوالسعود عبد الله، مدرسة قفط الثانوية المشتركة 395 درجة، رانيا سيد حسن محمد، مدرسة حجازه قبلي الثانوية المشتركة بقوص 395 درجة، حازم عاطف سيد مغربى، مدرسة دشنا الثانوية المشتركة 394.5 درجة، أحمد هشام ناجي محمد أحمد القاضي، مدرسة الشهيد وسام منصور الثانوية المشتركة بفرشوط، 394 درجة، أسامه حسني عبد الحميد عبدالرحيم، مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين، 394 درجة، مريم محمد سعد محمد عقل، مدرسة السيدة زينب الثانوية للبنات بقنا ، 394 درجة، همس على رشاد محمود، مدرسة السيدة زينب الثانوية للبنات بقنا 394 درجة.