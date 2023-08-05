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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لاستقبال طلاب المرحلة الأولى.. رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد معامل التنسيق الإلكتروني

التنسيق الالكترونى
التنسيق الالكترونى بجامعة جنوب الوادى

تفقد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، معامل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بقنا ، بحضور الدكتور محمد عمران، المدير التنفيذي للمعلومات، للوقوف على مدى جاهزية المعامل لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة.

وأكد الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على توفير كل سبل الدعم للطلاب وتواجد نخبة من مهندسي مركز المعلومات لمساعدة الطلاب على تسجيل الرغبات بشكل صحيح وفقاً لقواعد التنسيق المعلنة من وزارة التعليم العالى.

 

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وأوضح الدكتور محمد عمران، المدير التنفيذي للمعلومات، أنه تم تخصيص 38 جهاز بمعامل التنسيق بمقر الجامعة بقنا بمعمل التطوير 1، و معمل التطوير 2 بمبنى المدرجات وقاعة المؤتمرات، كما تم تخصيص  20 جهاز بمعمل التطوير بكلية التربية بالغردقة.

وأضاف المهندس علي فكرى، مدير مركز المعلومات، بالجامعة أن معامل التنسيق تستقبل  طلاب المرحلة الاولى اعتباراً من اليوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.

وتابع فكرى، أن استقبال الطلاب يأتي وفقاً للحد الأدنى التالي الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29 % فأكثر، الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر بنسبة 83.41% فأكثر، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61% فأكثر.

 

التنسيق الالكترونى بجامعة جنوب الوادى

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