تنسيق المرحلة الأولى 2023.. مفاجأة سارة لطلاب علمي علوم

تحدث الكاتب الصحفي زكي السعدني، عن انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات اليوم السبت.

وقال زكي السعدني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" طلاب علمي علوم أكثر حظا من طلاب علمي رياضة والأدبي لأن شرائح المجاميع منخفضة عن العام الماضي ".

وأضاف زكي السعدني :" الحد الأدنى للقبول في الكليات سينخفض بالنسبة لطلاب علمي علوم بما يؤدي إلى انخفاض الحد الأدنى للقبول في كليات الطب والصيدلة".

وتابع زكي السعدني :" كليات الطب قد تقبل طلاب في المرحلة الأولى من 90 % بسبب انخفاض المجاميع ".

واكمل زكي السعدني :" كليات القمة مثل الطب والصيدلة سوف تحصل على حوالي 22 ألف طالب في المرحلة الأولى وقد تتوافر أماكن قليلة من هذه الكليات في المرحةل الثانية ".