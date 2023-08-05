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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنسيق المرحلة الأولى 2023.. مفاجأة سارة لطلاب علمي علوم

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تحدث الكاتب الصحفي زكي السعدني، عن انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات اليوم السبت.

 

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وقال زكي السعدني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" طلاب علمي علوم أكثر حظا من طلاب علمي رياضة والأدبي لأن  شرائح المجاميع منخفضة عن العام الماضي ".

 

 وأضاف زكي السعدني :" الحد الأدنى للقبول في الكليات سينخفض بالنسبة لطلاب علمي علوم  بما يؤدي إلى انخفاض الحد الأدنى للقبول في كليات الطب والصيدلة".

 

 وتابع زكي السعدني :" كليات الطب قد تقبل طلاب في المرحلة الأولى من 90 % بسبب انخفاض المجاميع ".

 

 واكمل زكي السعدني :" كليات القمة مثل الطب والصيدلة سوف تحصل على حوالي 22 ألف طالب في المرحلة الأولى  وقد تتوافر أماكن قليلة من هذه الكليات في المرحةل الثانية ".

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