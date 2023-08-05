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رئيس التحرير
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انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق 2023| معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة.. ومسئول: نقدم الخدمات مجانا

صدى البلد

ـ إقبال محدود من طلاب الثانوية العامة على مكاتب التنسيق خلال اليوم الأول

ـ جامعة القاهرة :  تقديم كافة التسهيلات والخدمات للطلاب وأولياء أمورهم لإتمام عملية تسجيل الرغبات وحل أية مشكلة طارئة


استقبلت معامل تنسيق جامعة القاهرة، اليوم، بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.


من جانبه ، قال أحمد حسن احد العاملين بمعامل تنسيق كلية الهندسة جامعة القاهرة ، أن معامل كلية الهندسة فتحت ابوابها منذ الساعة الثامنة صباحا وتغلق حتى ينتهى اخر طالب من كتابة رغباته وليس فى موعد محدد .

و أضاف أحمد حسن ، أن معمل التنسيق بكلية الهندسة يقدم الخدمة مجانا بدون أى مقابل مادى ، مؤكدا أن جميع العاملين موجودين لمساعدة الطلاب فى كتابة رغباتهم بالشكل الصحيح للحصول على الكلية التى يحتاجونها .

كما أكد أن الطلاب الذبن حضروا صباح اليوم جاءوا بدون شهادات الثانوية العامة وذلك بسبب تأخير بعض المدارس من  تسليم الشهادات  للطلاب .

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و فى نفس السياق ، توافد عدد قليل من طلاب الثانوية العامة ، على معامل تنسيق كليات جامعة القاهرة لكتابة الرغبات الخاصة بهم خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات ٢٠٢٣.

و من المتوقع أن يزداد عدد طلاب الثانوية العامة 2023 ، غدا وذلك بعد انتهاء المدارس من تسليم شهادات النجاح للطلاب حتى يستطيعوا التسجيل على الموقع الإلكتروني.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أكد أنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ مؤكدًا أنه تم وضع خطة هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وخارجها، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المعامل الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة مزودة بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، كما يتواجد بمعامل تنسيق جامعة القاهرة موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ.

جدير بالذكر انه تم فتح موقع تنسيق الجامعات التسجيل صباح اليوم ، في المرحلة الأولى بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني “تنسيق الجامعات 2023 ” لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى.

وبدأ موقع التنسيق العمل وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طالب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالب

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الأربعاء  الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:
* يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.
* يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.
* يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.
* وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.
* يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.
* ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
* يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
* بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.
* يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
* إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني
* قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg

 .
* قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
* قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

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