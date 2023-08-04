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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. أسباب تجعلك تلتحق بهندسة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تتمتع كلية الهندسة ‎جامعة القاهرة، بالكثير من المقومات التاريخية والحالية التي جعلتها متربعة دون منازع على عرش التعليم الهندسي في مصر وإفريقيا منذ نشأتها في ثوب المهندسخانة عام 1816.

 فهي ليست فقط أول كلية هندسية في الشرق ‏الأوسط وأفريقيا، ولكن استمرار عمليات التطوير والهيكلة بها على مدار أكثر من مائتي عام من الريادة والتميز، جعلها توجه التعليم الهندسي محلياً للعديد من الخطوات السباقة والتقدمية.

 وفي هذا الإطار كانت كلية الهندسة جامعة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تطبق نظام الساعات المعتمدة في عملية التدريس مناصفة مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية في عام 2006. والآن في عام 2023 تستمر الريادة بأن تصبح هندسة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في أربع سنوات من خلال برامجها التخصصية الحديثة.
وحيث أن رؤية الكلية هي التميز والريادة في التعليم الهندسي محلياً وإقليمياً ودولياً لإثراء حياة الأفراد والمجتمع والبيئة المحيطة من خلال تحقيق مستوى أكاديمي راقٍ لتخريج مهندس متميز علمياً ومهنياً وأخلاقياً، قادر على التعلم المستمر ومواكبة التطور العالمي، والإسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر؛ فقد رأت كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وهي تنشد التميز في الأداء والتعليم في ضوء العديد من التغيرات المحلية والدولية، إعادة النظر في اللوائح والبرامج العلمية التي تقدمها لخدمة العملية التعليمية، وذلك لكي تستمر في أداء دورها كمؤسسة تعليمية وبحثية عريقة ورائدة في المجال، وأيضاً لمواكبة التطور المستمر في نظم التعليم والبحوث حتى توفر لخريجيها فرص عمل مميزة محلياً وإقليمياً ودولياً.


وبعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من العمل الجاد الدؤوب من إدارة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، قامت لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات باعتماد مشروع لائحة كلية الهندسة جامعة القاهرة المحدثة، والمزمع العمل بها مع بداية العام الدراسي القادم 2023-2024 حال صدور القرار الوزاري. إن بداية العمل على مشروع اللائحة كان في أبريل 2020 عندما قرر مجلس الكلية أنه قد حان الوقت لكي يكون للكلية لائحة محدثة تواكب التطورات العالمية في التعليم الهندسي.


وتحتوي اللائحة على مجموعة من البرامج التخصصية المتميزة التي تعتبر استمراراً لبرامج الساعات المعتمدة التي بدأت في عام 2006 مع كل الخبرات التي تمتعت بها الكلية في مجال التعليم الهندسي المتميز والتعليم بنظام الساعات المعتمدة، فكان باكورة هذا التطور ما تضمنته اللائحة الجديدة من برامج تخصصية Specialized Tracks of Engineering Profession CUFE-STEP، والتي تعتبر من أهم المميزات لها على سبيل المثال لا الحصر:

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• تنقيح المقررات الدراسية وتركيز عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج  لتصبح 155 ساعة معتمدة، متماشية مع الاطار المرجعي المحدث للجنة القطاع ومتماشية مع توجهات الدولة نحو تقليل سنوات الدراسة والحمل الطلابي بما لا يتعارض مع جودة العملية التعليمية.
• اعتماد خطة دراسية تتيح للطالب التخرج خلال ٤ أعوام جامعية فقط.
• تتيح اللائحة للطالب الالتحاق بواحد من خمسة عشر برنامجاً دراسياً تخصصياً في المجالات الهندسية الحديثة والمجالات البينية التي لها احتياجات في سوق العمل، وذلك طبقا لشروط محددة.
• كما يمكن للطالب لأول مرة في كليات الهندسة بجامعة حكومية مصرية الالتحاق على التوازي في برنامج تخصصي فرعي (Minor). أي أن الطالب يمكنه الحصول على درجة البكالوريوس في برنامج دراسي رئيسي (Major) ودرجة اخرى في برنامج دراسي فرعي (Minor) خلال فترة دراسته الجامعية.
• جميع البرامج الدراسية الرئيسية حاصلة على الاعتماد المحلي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAEE)، فضلاً عن حصول بعض البرامج على الاعتماد الدولي، حيث حصل برنامج هندسة وتكنولوجيا العمارة على الاعتماد الدولي من كل من الاتحاد الدولي للمعماريين (UIA) ومنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة والتربية (UNESCO).
• تتمتع كثير من البرامج بشراكات متميزة مع الصناعة وأصحاب المصالح؛ حيث يتمتع برنامج هندسة وإدارة الطيران بالشراكة مع شركة مصر للطيران، كما أن برنامج هندسة المياه والبيئة يتمتع بالشراكة مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.
• تسمح اللائحة للطالب دراسة فصلين دراسيين كاملين في إحدى الجامعات العالمية ذات التصنيف المرموق طبقاً لشروط محددة، مع معادلة المقررات الدراسية المناظرة في البرنامج الدراسي المقيد به. كما يمكن زيادة هذه المدة في حال وجود اتفاقيات ثنائية مع جامعات دولية.
• تسمح اللائحة بالقيام بالتحاق الطالب بإحدى الجهات الصناعية لمدة فصل دراسي كامل، يتم معادلته بمجموعة من المقررات الدراسية العملية في التخصص، وذلك طبقاً لشروط محددة.
بالإضافة إلى ما سبق:
• فإن خريج البرامج التخصصية CUFE-STEP يحصل على شهادة بكالوريوس ذات سمعة عالمية  متميزة، حيث أن كلية الهندسة - جامعة القاهرة مصنفة الأولى محلياً وإفريقياً، كما أنها مصنفة عالمياً في المركز 134 وفقاً للتصنيف الانجليزي QS في عام 2022.
• يتم توفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة، وتشجيع الطلاب المتفوقين من خلال منح دراسية لحالات التفوق.
إن التطوير المستمر هو سمة المؤسسات ذات السمعة الأكاديمية الرائدة والمرموقة، وللتطوير أسبابه التي تؤكد على ضرورته وحتميته لكي نتمكن من مواكبة العصر، هذا وتهدف عملية تطوير اللائحة إلى:
▪ تحقيق مزيد من التوافق مع النظم الدولية للتعليم الهندسي، ومواكبة التطورات التكنولوجية والبحثية، مما يزيد من فرص الخريجين في أسواق العمل محلياً وإقليمياً.
▪ استمرار تطبيق نظام الساعات المعتمدة بحرية أكبر تماشيا مع توجهات التطوير في الدولة وتماشياً مع النظم العالمية مما يسهل للطالب استكمال الدراسة في الخارج والتنافس في مجال التعليم العالي.
▪ التوسع في تنمية المهارات الشخصية والعامة للخريج، من خلال تطوير مقررات للعلوم الاجتماعية والإنسانية والثقافة العامة، جنباً إلى جنب مع مقررات التخصص، مما يكون له عظيم الأثر في إعداد الخريج لسوق العمل.
▪ تعميق مفهوم التعلم الذاتي لدى الطالب، والبعد عن وسائل التلقين المباشر، مما يساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم الفكرية والذهنية.
▪ تبني مبدأ الانتهاء من متطلبات التخرج دون التقيد بعدد سنوات محدد سلفاً وذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو تقليل عدد سنوات التخرج دون المساس بجوهر العملية التعليمية وتماشياً مع التوجهات العالمية في التعليم العالي، مع إمكانية تحديد التخصص للطالب في وقت مبكر.
▪ تنمية الحس الهندسي (Engineering Sense) لدى الطالب وكذلك تنمية مهارات الإبداع والابتكار (Creativity & Innovation).
▪ مراعاة الحمل الطلابي في المقررات والبرامج المختلفة Student Work Load (SWL) بحيث يتماشى مع المعايير المحلية والدولية الحاكمة.
▪ التمهيد للتقدم لمؤسسات الاعتماد الدولي للبرامج المختلفة مثل ABET.
 

كلية الهندسة جامعة القاهرة جامعة القاهرة التعليم الهندسي إدارة كلية الهندسة البرامج التخصصية

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