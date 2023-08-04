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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأول مرة فى مصر.. آداب القاهرة تعلن تفاصيل برنامج الماجستير الجديد

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن افتتاح برنامج ماجيستير التنمية الثقافية وهو الأول من نوعه فى مصر والمنطقة العربية.

شروط التقديم لبرنامج ماجستير التنمية الثقافية 

1- الحصول على مؤهل جامعى دون شرط للتقديم

2-الحصول على دبلوم التنمية الثقافية أو على دبلوم معادل معترف به من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير c+ على الأقل

3- فى حالة الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول فى الدرجة الجامعية الأولى يشترط حصولهم على تقدير B على الأقل فى الدبلوم

4- اجتياز اختبارات القبول التحريرية و الشفوية بنجاح

5- اجازة اللغة الانجليزية أو اللغة الفرنسية إجادة تامة

6- يقبل البرنامج ١٠ طلاب فقط وفقا لترتيب دراجتهم فى اختبارات القبول التحريرية و الشفوية و تقدير الدبلوم

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توجيهات مشددة لعمداء كليات جامعة القاهرة بالتنفيذ الفورى لترشيد استهلاك الكهرباء

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شروط الالتحاق بقسم اللغة الألمانية بآداب القاهرة للعام الجامعي 2024.. تفاصيل

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء كليات الجامعة ومعاهدها بسرعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتحقيق المزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكافة المقار العامة التي تتولى الدولة مسئوليتها، وفق خطة تم التوافق عليها.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات الترشيدالتى أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وقيام كل جهة بوضع خطة تنفيذية واضحة ومحددة الاختصاصات والمسئوليات لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت التابعة للجامعة، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء .

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على عمداء كليات الجامعةومعاهدها بأهمية مراجعة كافة مرافق الكهرباء وضمان سلامتها واستيفائها معايير التشغيل وفقًا للمعمول به ومن خلال المختصين الفنيين، على أن يتولى الأمين العام للجامعة وذوي الاختصاص متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمختلف أماكن ومنشآت الجامعة.
 

كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة شروط التقديم لبرنامج ماجستير التنمية الثقافية ماجيستير التنمية الثقافية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

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