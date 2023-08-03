شروط الالتحاق بقسم اللغة الألمانية بآداب القاهرة للعام الجامعي 2024.. تفاصيل

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط القبول بالأقسام الداخلية للكلية للعام 2023-2024 .

وأوضحت عميدة الكلية ، شروط الالتحاق بقسم اللغـة الألمـانيـة وآدابها وتتمثل فى :

اللغـة الألمـانيـة وآدابها

أولاً : - يقبل القسم الطلاب الحاصلين على شهادة الأيبيتور أو البكالوريا الدولية من المدارس الألمانية المعتمدة بمصر أو من خارجها.

ثانياً :- يقبل القسم الطلاب الحاصلين علي شهادة اجتياز اختبار الـ B2 أو ما فوقه وفقاً للاطار المرجعي الأوروبي للغات الأجنبية بشرط عدم مرور أكثر من 6 أشهر علي تاريخ الشهادة المعتمدة .

ثالثاً :- يقبل القسم الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والوافدين والمحولين من كليات أو أقسام أخرى بعد اجتياز امتحان القبول.

رابعاً :- يقبل القسم الطلاب الذين تنطبق عليهم أي من الشروط السابقة بحد أدنى عشرين (20) طالبا من المتقدمين وبحد أقصى ثلاثة وثلاثين (33) طالباً.

خامساً : تكون أولوية القبول بالقسم لجميع الطلاب المذكورين في بند : أولاً : ( بدون امتحان قبول ) ، وللطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى في امتحان القبول ( امتحان تحريري ) المذكورين في بند : ثالثا.