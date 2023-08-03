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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط الالتحاق بقسم اللغة الألمانية بآداب القاهرة للعام الجامعي 2024.. تفاصيل

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط القبول بالأقسام الداخلية للكلية للعام 2023-2024 .

وأوضحت عميدة الكلية ، شروط الالتحاق بقسم اللغـة الألمـانيـة وآدابها وتتمثل فى :

 

اللغـة الألمـانيـة وآدابها

 أولاً : - يقبل القسم الطلاب الحاصلين على شهادة الأيبيتور أو البكالوريا  الدولية من المدارس الألمانية المعتمدة بمصر أو من خارجها.

ثانياً :-  يقبل القسم الطلاب الحاصلين علي شهادة اجتياز اختبار الـ B2 أو ما فوقه وفقاً للاطار المرجعي الأوروبي للغات الأجنبية بشرط عدم مرور أكثر من 6 أشهر علي تاريخ الشهادة المعتمدة .

ثالثاً :-  يقبل القسم الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والوافدين والمحولين من كليات أو أقسام أخرى بعد اجتياز امتحان القبول.

رابعاً :- يقبل القسم الطلاب الذين تنطبق عليهم أي من الشروط السابقة بحد أدنى عشرين (20) طالبا من المتقدمين وبحد أقصى ثلاثة وثلاثين (33) طالباً.

خامساً : تكون أولوية القبول بالقسم لجميع الطلاب المذكورين في بند : أولاً : ( بدون امتحان قبول ) ، وللطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى في امتحان القبول ( امتحان تحريري ) المذكورين في بند : ثالثا.

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