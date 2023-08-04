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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توجيهات مشددة لعمداء كليات جامعة القاهرة بالتنفيذ الفورى لترشيد استهلاك الكهرباء

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء كليات الجامعة ومعاهدها بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتحقيق المزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكافة المقار العامة التي تتولى الدولة مسئوليتها، وفق خطة تم التوافق عليها.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات الترشيدالتى أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وقيام كل جهة بوضع خطة تنفيذية واضحة ومحددة الاختصاصات والمسئوليات لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت التابعة للجامعة، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء .

 

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على عمداء كليات الجامعةومعاهدها بأهمية مراجعة كافة مرافق الكهرباء وضمان سلامتها واستيفائها معايير التشغيل وفقًا للمعمول به ومن خلال المختصين الفنيين، على أن يتولى الأمين العام للجامعة وذوي الاختصاص متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمختلف أماكن ومنشآت الجامعة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة شكلت في أكتوبر عام 2017 لجنة من أساتذة كليتي الهندسة والعلوم، لمتابعة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي في مباني الجامعة ومنشآتها، ومراجعة سلامة أعمال التوصيلات، وآليات ترشيد استهلاك التيار الكهربائي، وتنفيذ تلك الآليات على مستوى الجامعة بما في ذلك التحول من اللمبات التقليدية إلى أخرى موفرة، والحد من الطاقة الكهربية المهدرة، مع استخدام أنظمة ذكية في مجال الكهرباء وتشغيل الأجهزة الكهربية بطريقة أكثر كفاءة لتغطي الاحتياج الفعلي، علاوة على الصيانة المستمرة لمحطات الطاقة الشمسية وضمان أعلى معدلات تشغيل لها طبقا للمواصفات القياسية لتوفير استخدام الكهرباء.

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