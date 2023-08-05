اتحاد هندسة القاهرة يعلن فتح باب التقديم لفريق مسرح الكلية

أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم لفريق مسرح الكلية .

وقال اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، إن فريق مسرح هندسة القاهرة بالتعاون مع إتحاد الطلاب عن فتح باب التقديم للفريق وأن الفئات المطلوبة هي : تمثيل، تمثيل بغناء، رقص بأنواعه ، رقص معاصر، رقص استعراضات

وعلى من يرغب في التقديم التسجيل في الفورم.

https://docs.google.com/forms/d/1N4TLFnC9m0sb7CTdeAgzi9jEEJVxadpckLv9FKrXeO4/viewform?fbclid=IwAR0dIBYhju4FZrZPv03Wy2cAHLAYP8YHujLsn5C5-PzhWkOFcetMyj3NZYY&edit_requested=true

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء كليات الجامعة ومعاهدها بسرعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتحقيق المزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكافة المقار العامة التي تتولى الدولة مسئوليتها، وفق خطة تم التوافق عليها.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات الترشيدالتى أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وقيام كل جهة بوضع خطة تنفيذية واضحة ومحددة الاختصاصات والمسئوليات لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت التابعة للجامعة، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء .

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على عمداء كليات الجامعة ومعاهدها بأهمية مراجعة كافة مرافق الكهرباء وضمان سلامتها واستيفائها معايير التشغيل وفقًا للمعمول به ومن خلال المختصين الفنيين، على أن يتولى الأمين العام للجامعة وذوي الاختصاص متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمختلف أماكن ومنشآت الجامعة.

