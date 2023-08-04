عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تعلن شروط القيد بالمدن الجامعية لعام 2023-2024

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

استعرض المجلس القواعد المنظمة لمكتب تنسيق القبول بكليات الجامعة والمدن الجامعية على أن تكون نفس القواعد التي تم العمل بها خلال السنوات الماضية، كما ناقش المجلس القواعد الخاصة بعمليات  قيد الطلاب والتحويلات من وإلى الجامعة.

وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة المسؤولة عن مشروع إسكان الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر وتأمين كل مجاورة يتم استلامها، كما اعتمد المجلس خطة تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" وتكليف جهة كبرى بأعمال التطوير.
 

txt

جامعة القاهرة في أسبوع| تكليف عميد كلية الآثار قائما بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.. واعتماد أعمال تطوير مستشفى الفرنساوي

txt

تنسيق الجامعات 2023.. أسباب تجعلك تلتحق بهندسة القاهرة

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة، حيث أصدر قرارًا بتكليف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بالقيام بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محسن صالح وكيل كلية الآثار لشؤون الدراسات العليا للقيام بأعمال عميد كلية الآثار.

كما أصدر الدكتور محمد الخشت، قرارًا بتعيين الدكتور عدلي أنيس سليمان  مديرًا لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والدكتورة منار عبد المعز  مديرة لمركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية.

ووجه الدكتور محمد الخشت، القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات؛ محددًا لهم عددًا من المهام ذات الأولوية فى هذه المرحلة التي تستهدف تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وذلك وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 كجامعة من الجيل الرابع. والخطة الإستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة المدن الجامعية تنسيق القبول بكليات الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

ترشيحاتنا

رئيس الأرصاد الجوية: محطات في مختلف أنحاء الجمهورية للتنبؤ بدرجات الحرارة

علاقة محرمة.. اعترافات مثيرة لـ البلوجر أم زياد | فيديو

قرار بالتمرير.. كواليس اللحظات الأخيرة لمدير الكرة بالأهلي بسبب لاعب

سيطرة أهلاوية.. محمد يوسف يختار التشكيل الأمثل للموسم

دعاء قيام الليل لقضاء الحاجة .. أفضل ما يقال في جوف الليل

أحذر.. عدم تغيير ملاءات السرير يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة  

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذر.. عدم تغيير ملاءات السرير يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة  

حميد الشاعري يشارك محمد منير أغنية بحلم يا صاحبي في حفل العلمين

جالسا على كرسي.. محمد منير يبدأ حفله بالعلمين بـ الرزق على الله

أسما إبراهيم تعلن الانفصال عن خطيبها.. آخر صور جمعت بينهما

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ