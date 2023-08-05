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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عاجل|خلو معامل التنسيق من الطلاب بسبب تأخير بعض المدارس من تسليم الشهادات

بسبب الرقم السري.. مكاتب تنسيق الجامعات تخلو من الطلاب في اليوم الأول

معامل تنسيق جامعة
معامل تنسيق جامعة القاهرة

فتحت معامل تنسيق جامعة القاهرة ابوابها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، أبوابها امام طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.

وبالرغم من ذلك ، تخلو معامل التنسيق من الطلاب و بحسب كلام مسؤول معمل كلية الهندسة فان الطلاب الذين حضروا جاءوا بدون شهادات الثانوية العامة وذلك بسبب تأخير بعض المدارس في تسليم الشهادات  للطلاب والتى تحمل الرقم السرى الخاص بالتسجيل .

جدير بالذكر انه تم فتح موقع تنسيق الجامعات التسجيل منذ قليل، في المرحلة الأولى بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني “تنسيق الجامعات 2023 ” لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى

وبدأ مكتب التنسيق عمله وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طالب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالب

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى.

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